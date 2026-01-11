Рік глобальних змін: 4 знаки Зодіаку чекають на великі сюрпризи в 2026 році

Астрологиня Ольга Маслова, яка веде однойменний канал в TikTok (@astro_maslova), розповіла про представників чотирьох знаків Зодіаку, яких попереду чекають зміни.

Українська астрологиня Ольга Маслова, яка складає індивідуальні гороскопи, поділилася з підписниками, чого чекати далі представникам чотирьох знаків Зодіаку — Дівам, Близнюкам, Левам і Водоліям. Детальніше про астрологічний прогноз, — дізнавайтесь у матеріалі Фокусу.

Рік глобальних змін

Маслова стверджує, що за 2026 рік відповідатиме планета Меркурій. У 2025 це була Венера.

"У 2025 році нам приходилось від багато чого відмовлятися. Ми багато з чим попрощалися. Це була кармічна історія. Особливо з весни по осінь, коли на нас з вами впливав коридор затемнення. Що найбільше треба знати про початок 2026 року? Початок року буде досить лояльний. Якщо ви зібралися з 1-го січня все змінювати, то я вас прошу все робити поступово", — радить Ольга.

Готуємось до весни

За її словами, "найсильніші події" відбудуться весною, тому до цього періоду потрібно підготуватися.

"Дуже багато глобальних історій на енергетичній основі покладено саме на весну. Тому, якщо ви щось планували у своєму житті, то краще це починати або літом, або до весни. Тому що весною буде знову кармічна історія", — пояснює вона.

Головними за кармічними історіями у 2026 році будуть Леви та Водолії.

"Але це зовсім інша карма — прощення та відпускання", — резюмувала астрологиня.

