Елена-Кристина Лебедь, которая весила 40 кг, напугала сеть фигурой (фото)

Ведущая проекта "Аферисты в сетях" Елена-Кристина Лебедь вызвала неоднозначную реакцию подписчиков, продемонстрировав свою фигуру после зимних праздников.

Вместо ожидаемых шуток в ответ на юмористическое видео, знаменитость получила сотни комментариев с беспокойством относительно ее чрезмерной худобы. На своей странице в Instagram ведущая опубликовала ролик, на котором она танцует под новогоднюю композицию в обтягивающем розовом комбинезоне с короткими шортами.

В подписи к видео Лебедь отметила, что таким образом пытается "согнать" все съеденное во время праздничных застолий.

Фигура Елены-Кристины Лебедь

Пользователи сети обратили внимание на то, как наряд подчеркнул критически стройное телосложение Елены-Кристины. Ранее она делилась, что ее вес составляет около 40 килограммов, и новые кадры лишь подтвердили ее форму.

Зрители подчеркнули, что фигура Лебедь выглядит истощенной, а некоторые даже выразили тревогу за ее состояние здоровья. По мнению аудитории, любые попытки еще больше похудеть при таком весе — опасны.

"Если будете сгонять все по бокам — совсем исчезнете. Не прыгайте так, энергосберегающий режим!";

"Боже, все упало";

"Худенькая очень";

"Страшно смотреть";

"Программа "Не стесняюсь своего тела";

"Вам нужно есть 24 часа в сутки. С наилучшими пожеланиями!";

"Вам уже некуда ничего сгонять, Елена. Вы уже такая красивая, зачем издеваться над собой?".

