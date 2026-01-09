Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Стиль жизни

Елена-Кристина Лебедь, которая весила 40 кг, напугала сеть фигурой (фото)

Елена-Кристина Лебедь, ведущая
Елена-Кристина Лебедь поразила своей фигурой | Фото: Instagram

Ведущая проекта "Аферисты в сетях" Елена-Кристина Лебедь вызвала неоднозначную реакцию подписчиков, продемонстрировав свою фигуру после зимних праздников.

Вместо ожидаемых шуток в ответ на юмористическое видео, знаменитость получила сотни комментариев с беспокойством относительно ее чрезмерной худобы. На своей странице в Instagram ведущая опубликовала ролик, на котором она танцует под новогоднюю композицию в обтягивающем розовом комбинезоне с короткими шортами.

В подписи к видео Лебедь отметила, что таким образом пытается "согнать" все съеденное во время праздничных застолий.

Фигура Елены-Кристины Лебедь

Пользователи сети обратили внимание на то, как наряд подчеркнул критически стройное телосложение Елены-Кристины. Ранее она делилась, что ее вес составляет около 40 килограммов, и новые кадры лишь подтвердили ее форму.

Відео дня

Зрители подчеркнули, что фигура Лебедь выглядит истощенной, а некоторые даже выразили тревогу за ее состояние здоровья. По мнению аудитории, любые попытки еще больше похудеть при таком весе — опасны.

  • "Если будете сгонять все по бокам — совсем исчезнете. Не прыгайте так, энергосберегающий режим!";
  • "Боже, все упало";
  • "Худенькая очень";
  • "Страшно смотреть";
  • "Программа "Не стесняюсь своего тела";
  • "Вам нужно есть 24 часа в сутки. С наилучшими пожеланиями!";
  • "Вам уже некуда ничего сгонять, Елена. Вы уже такая красивая, зачем издеваться над собой?".

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кроме того, Лебедь назвала свой вес. Она имеет довольно худощавое телосложение на протяжении всей жизни, как бы ни питалась.