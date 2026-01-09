Елена-Кристина Лебедь, которая весила 40 кг, напугала сеть фигурой (фото)
Ведущая проекта "Аферисты в сетях" Елена-Кристина Лебедь вызвала неоднозначную реакцию подписчиков, продемонстрировав свою фигуру после зимних праздников.
Вместо ожидаемых шуток в ответ на юмористическое видео, знаменитость получила сотни комментариев с беспокойством относительно ее чрезмерной худобы. На своей странице в Instagram ведущая опубликовала ролик, на котором она танцует под новогоднюю композицию в обтягивающем розовом комбинезоне с короткими шортами.
В подписи к видео Лебедь отметила, что таким образом пытается "согнать" все съеденное во время праздничных застолий.
Фигура Елены-Кристины Лебедь
Пользователи сети обратили внимание на то, как наряд подчеркнул критически стройное телосложение Елены-Кристины. Ранее она делилась, что ее вес составляет около 40 килограммов, и новые кадры лишь подтвердили ее форму.
Зрители подчеркнули, что фигура Лебедь выглядит истощенной, а некоторые даже выразили тревогу за ее состояние здоровья. По мнению аудитории, любые попытки еще больше похудеть при таком весе — опасны.
- "Если будете сгонять все по бокам — совсем исчезнете. Не прыгайте так, энергосберегающий режим!";
- "Боже, все упало";
- "Худенькая очень";
- "Страшно смотреть";
- "Программа "Не стесняюсь своего тела";
- "Вам нужно есть 24 часа в сутки. С наилучшими пожеланиями!";
- "Вам уже некуда ничего сгонять, Елена. Вы уже такая красивая, зачем издеваться над собой?".
