Олена-Христина Лебідь, яка важила 40 кг, налякала мережу фігурою (фото)

Олена-Христина Лебідь, ведуча
Олена-Христина Лебідь вразила своєю фігурою | Фото: Instagram

Ведуча проєкту "Аферисти в сітях" Олена-Христина Лебідь викликала неоднозначну реакцію підписників, продемонструвавши свою фігуру після зимових свят.

Замість очікуваних жартів у відповідь на гумористичне відео, знаменитість отримала сотні коментарів із занепокоєнням щодо її надмірної худорлявості. На своїй сторінці в Instagram ведуча опублікувала ролик, на якому вона танцює під новорічну композицію в обтислому рожевому комбінезоні з короткими шортами.

У підписі до відео Лебідь зауважила, що в такий спосіб намагається "зігнати" все з’їдене під час святкових застіль.

Фігура Олени-Христини Лебідь

Користувачі мережі звернули увагу на те, як вбрання підкреслило критично струнку статуру Олени-Христини. Раніше вона ділилася, що її вага становить близько 40 кілограмів, і нові кадри лише підтвердили її форму.

Глядачі підкреслили, що фігура Лебідь виглядає виснаженою, а деякі навіть висловили тривогу за її стан здоров'я. На думку аудиторії, будь-які спроби ще більше схуднути при такій вазі — небезпечні.

  • "Якщо будете зганяти все з боків — зовсім зникнете. Не стрибайте так, енергоощадний режим!";
  • "Боже, аж все впало";
  • "Худенька дуже";
  • "Страшно дивитися";
  • "Програма "Не соромлюсь свого тіла";
  • "Вам потрібно їсти 24 години на добу. З найкращими побажаннями!";
  • "Вам уже нема куди нічого зганяти, Олено. Ви вже така гарна, нащо знущатися з себе?".

