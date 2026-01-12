Татьянин день, или Бабий угол: какой христианский праздник отмечают 12 января

Татьянин день, как называют День Святой Татьяны — это христианский и народный праздник, который приходится на 12 января по григорианскому календарю.

Татьянин день, день ангела Татьяны, а также Бабий угол и Татьяна Крещенская — это названия одного и того же православного праздника, который отмечается 12 января и за которым стоит мрачная история о преследовании христиан. Фокус выяснил все, что известно.

Сегодня именины, или день ангела отмечают все обладательницы имени Татьяна. Но этот праздник имеет также много народных примет и обычаев.

День Святой Татьяны — с чего все началось

Во времена римского императора Александра Севера (225 год) христиане подвергались гонениям. Татиану, которая была христианкой и родилась в семье римского консула, схватили по приказу префекта Рима Ульямина и заставляли отречься от своей веры. Когда она отказалась, ее подвергли пыткам, но она каждый раз исцелялась. Тогда ее бросили ко львам, но они напали на ее охранников. Тогда ее казнили мечом. Вместе с дочерью погиб и ее отец, который также был христианином. А римские солдаты, которые издевались над святой, впоследствии также приняли христианскую веру.

Изображение Святой Татьяны Фото: Wikipedia

На иконах Святую Татьяну часто изображают со львом у ее ног.

День святой Татьяны — как празднуют в Украине

Раньше хозяйки в этот день пекли "солнце": каравай, или большой корж и раздавали всем членам семьи по кусочку, чтобы в доме царили мир и согласие. Крошки не выбрасывали — их отдавали птицам "на счастье". В этот день принято ходить в церковь и молиться Святой Татьяне. У нее просят здоровья, успехов в учебе, хорошего брака и детей.

Верили, что 12 января хорошо окурить дом сухими травами или можжевельником, чтобы "выгнать зиму злых слов" и защитить дом от ссор и зависти.

Матери в этот день молились за детей — особенно за дочерей, чтобы они имели мудрость, терпение и счастливую судьбу. Считалось, что молитва матери на Татьянин день имеет особую силу.

А девушки делали небольшие обереги из перьев и ткани. Считалось, что если его незаметно оставить в "бабьем углу" дома парня, который нравится, то он пришлет сватов. Считалось, что брак, заключенный после такого обряда, будет длительным, крепким и счастливым.

Приметы на День святой Татьяны — чего нельзя делать

У наших предков в этот день была очень интересная традиция, несмотря на то, что уборка в этот день под запретом, принято было выбивать и чистить дорожки. Их потом выставляли возле двора и по коврику парень мог увидеть, какая из девушки будет хозяйка и жена.

Приметы этого церковного праздника чаще всего связаны с погодой и урожаем

В народе верили:

Если 12 января идет снег, следует ожидать дождливого лета.

Если в Татьянин день морозная и солнечная погода, урожай в этом году будет щедрым.

А если тепло, но бушует метель, к неурожайному году.

Если на праздник много сосулек, то весна будет с большим разливом воды.

Если услышали громкое карканье в этот день, ждите ранней весны.

Если в День Татьяны увидели аиста, то это счастливый знак.

