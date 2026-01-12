Тетянин день, або Бабин кут: яке християнське свято відзначають 12 січня

Тетянин день, як називають День Святої Тетяни – це християнське і народне свято, яке припадає на 12 січня за григоріанським календарем.

Тетянин день, день янгола Тетяни, а також Бабин кут і Тетяна Водохресна – це назви одного і того самого православного свята, яке відзначається 12 січня і за яким стоїть похмура історія про переслідування християн. Фокус з'ясував все, що відомо.

Сьогодні іменини, або день янгола відзначають усі власниці імені Тетяна. Але це свято має також багато народних прикмет та звичаїв.

День Святої Тетяни – з чого все почалось

За часів римського імператора Александра Севера (225 рік) християни зазнавали гонінь. Татіану, яка була християнкою і народилась в родині римського консула, схопили за наказом префекта Риму Ульяміна та змушували відректись від своєї віри. Коли вона відмовилась, її піддали тортурам, але вона кожного разу зцілювалась. Тоді її кинули до левів, але вони напали на її охоронців. Тоді її стратили мечем. Разом з дочкою загинув і її батько, який також був християнином. А римські солдати, які знущались над святою, згодом також прийняли християнську віру.

Зображення Святої Тетяни Фото: Wikipedia

На іконах Святу Тетяну часто зображуть із левом біля її ніг.

День святої Тетяни – як святкують в Україні

Раніше господині цього дня пекли "сонце": коровай, або великий корж і роздавали всім членам сім’ї по шматочку, щоб у домі панували мир і злагода. Крихти не викидали — їх віддавали птахам "на щастя". Цього дня заведено ходити до церкви та молитися Святій Тетяні. У неї просять здоров’я, успіхів у навчанні, гарного шлюбу та дітей.

Вірили, що 12 січня добре обкурити хату сухими травами або ялівцем, щоб "вигнати зиму злих слів" і захистити оселю від сварок та заздрості.

Матері цього дня молилися за дітей — особливо за доньок, щоб вони мали мудрість, терпіння і щасливу долю. Вважалося, що молитва матері на Тетянин день має особливу силу.

А дівчата робили невеличкі обереги з пір'я та тканини. Вважалось, що якщо його непомітно лишити у "бабиному куті" оселі хлопця, який подобається, то він пришле сватів. Вважалося, що шлюб, укладений після такого обряду, буде тривалим, міцним та щасливим.

Прикмети на День святої Тетяни – чого не можна робити

У наших предків у цей день була дуже цікава традиція, незважаючи на те, що прибирання в цей день під забороною, прийнято було вибивати і чистити доріжки. Їх потім виставляли біля двору і по килимку хлопець міг побачити, яка з дівчини буде господиня і дружина.

Прикмети цього церковного свята найчастіше пов'язані з погодою та врожаєм

У народі вірили:

Якщо 12 січня йде сніг, слід очікувати дощового літа.

Якщо у Тетянин день морозна та сонячна погода, врожай цього року буде щедрим.

А якщо тепло, але вирує заметіль, до неврожайного року.

Якщо на свято багато бурульок, то весна буде з великим розливом води.

Якщо почули голосне каркання цього дня, чекайте ранньої весни.

Якщо у День Тетяни побачили лелеку, то це щасливий знак.

