Водохреще 6 січня: історія свята, традиції та заборони

6 січня в Україні відзначають Водохреще, або Хрещення Господнє — одне з найдавніших і найшанованіших християнських свят. Воно завершує різдвяний цикл і має глибоке духовне значення для вірян.

Фокус розповідає про історію свята, традиції, звичаї та заборони, повʼязані з цим святом.

Історія свята

Свято встановлене на честь хрещення Ісуса Христа в річці Йордан Іваном Хрестителем. За біблійними переказами, під час хрещення зійшов Святий Дух у вигляді голуба, а з небес пролунали слова Бога. Саме тому Водохреще ще називають Богоявленням.

Традиції Водохреща

Головною традицією дня є освячення води. Вважається, що цього дня вона набуває особливої сили — її зберігають протягом року, використовують для благословення оселі та в молитвах за здоров’я.

Серед поширених звичаїв:

відвідування святкової літургії в церкві;

набір освяченої води;

купання в ополонці (йордані) — за бажанням і за умови доброї підготовки;

спільна молитва в родинному колі.

Що не можна робити 6 січня

У день Водохреща вірянам радять дотримуватися духовної стриманості. Зокрема, не рекомендується:

сваритися, лаятися, бажати зла іншим;

займатися важкою фізичною працею без потреби;

зловживати алкоголем;

купатися в ополонці без віри, належної підготовки та дозволу лікаря.

Водохреще — це насамперед свято очищення душі, миру та віри. Українців закликають провести цей день з молитвою, вдячністю та турботою про ближніх.

На 6 січня свято Богоявлення перенеслося з переходом Православної церкви України на новоюліанський календар у 2023 році. За "старим" юліанським календарем Водохреще відзначали 19 січня.

