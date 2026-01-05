Водохреще 6 січня: історія свята, традиції та заборони
6 січня в Україні відзначають Водохреще, або Хрещення Господнє — одне з найдавніших і найшанованіших християнських свят. Воно завершує різдвяний цикл і має глибоке духовне значення для вірян.
Фокус розповідає про історію свята, традиції, звичаї та заборони, повʼязані з цим святом.
Історія свята
Свято встановлене на честь хрещення Ісуса Христа в річці Йордан Іваном Хрестителем. За біблійними переказами, під час хрещення зійшов Святий Дух у вигляді голуба, а з небес пролунали слова Бога. Саме тому Водохреще ще називають Богоявленням.
Традиції Водохреща
Головною традицією дня є освячення води. Вважається, що цього дня вона набуває особливої сили — її зберігають протягом року, використовують для благословення оселі та в молитвах за здоров’я.
Серед поширених звичаїв:
- відвідування святкової літургії в церкві;
- набір освяченої води;
- купання в ополонці (йордані) — за бажанням і за умови доброї підготовки;
- спільна молитва в родинному колі.
Що не можна робити 6 січня
У день Водохреща вірянам радять дотримуватися духовної стриманості. Зокрема, не рекомендується:
- сваритися, лаятися, бажати зла іншим;
- займатися важкою фізичною працею без потреби;
- зловживати алкоголем;
- купатися в ополонці без віри, належної підготовки та дозволу лікаря.
Водохреще — це насамперед свято очищення душі, миру та віри. Українців закликають провести цей день з молитвою, вдячністю та турботою про ближніх.
Нагадаємо, раніше Фокус писав:
- На 6 січня свято Богоявлення перенеслося з переходом Православної церкви України на новоюліанський календар у 2023 році. За "старим" юліанським календарем Водохреще відзначали 19 січня.
- В Укргідрометцентрі розповіли, якою буде погода на Водохреще.
Крім того, обов’язково привітайте своїх близьких людей з Водохрещем, надіславши святкову листівку, а також коротке привітання у віршах або своїми словами. Побажайте миру, здоров’я, добробуту, сил, віри у краще майбутнє та енергії прожити з радістю весь наступний рік. Фокус підготував для вас велику добірку текстів та листівок.