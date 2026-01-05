Привітання з Водохрещем у віршах і своїми словами, листівки й картинки (фото)
У вівторок, 6 січня, православні українці святкують одне з найбільших зимових свят — Водохреще 2026. Цього дня усіх рідних та близьких, друзів та колег потрібно привітати зі святом, побажавши сил та терпіння у Новому році. Фокус пропонує добірку найгарніших текстів.
Напередодні Водохреща 2026 вся родина має втретє зібратися за столом. У народі вечері 5 січня ще називають Голодна кутя. На столі мають бути виключно пісні страви, а кутю потрібно готувати максимально просто, не додаючи зайвих інгредієнтів.
Обов’язково привітайте своїх близьких людей з Водохрещем, надіславши святкову листівку, а також коротке привітання у віршах або своїми словами. Побажайте миру, здоров’я, добробуту, сил, віри у краще майбутнє та енергії прожити з радістю весь наступний рік. Фокус підготував для вас велику добірку текстів та листівок.
Привітання з Водохрещем 2026
Щиро вітаю зі святом Водохреща! Бажаю, щоб кожна хвилина була сповнена світла, надії на краще майбутнє та Божою благодаттю. Нехай у вашій родині та в нашій Україні завжди панує мир!
З Водохрещем!
Від щирого серця вітаю вас з Водохрещем! Сьогодні ми всі молимося про одне — про мир на рідній землі. Бажаю достатку у вашій домівці, міцності, стійкості духу та Божого благословення у ці важкі часи.
Коротке привітання з Водохрещем
Вітаю з Йорданом і від душі бажаю опустити на саме дно ополонки всі свої печалі, а далі – з чистою надією, вільною душею, міцною вірою і справжньою любов'ю продовжувати свій шлях, наповнюючи світ близьких і свій внутрішній світ радістю. Бажаю здоров'я міцного, достатку і добра!
***
Нехай Хрещення Господнє в хату,
Радості Вам принесе багато,
Розбудить приспані надії,
Добром і щастям Вас засіє,
Водицею окропить та любов'ю,
І подарує вам міцне здоров'я!
Вітаю з Хрещенням Христовим!
Привітання зі святом 6 січня
З вечерею усіх смачною, з
Йорданською святою водою!
Щоби Ісус, що охрестився,
Завжди в потребі заступився.
За весь Ваш рід і за родину,
За нашу неньку Україну,
Щоб гості з’їхались бажані,
Христос хрестився у Йордані!
***
Дай, Боже, що ми сказали,
Аби і так стало і вам, і нам,
І цьому щасливому двору,
І всьому світу Господньому!
Хай вам святиться, веселиться
Свята йорданська водиця.
Як нині і в рік, і від року в рік,
І на цілий вік!
Христос Хрещається!
