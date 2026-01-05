Привітання з Водохрещем у віршах і своїми словами, листівки й картинки (фото)

У вівторок, 6 січня, православні українці святкують одне з найбільших зимових свят — Водохреще 2026. Цього дня усіх рідних та близьких, друзів та колег потрібно привітати зі святом, побажавши сил та терпіння у Новому році. Фокус пропонує добірку найгарніших текстів.

Напередодні Водохреща 2026 вся родина має втретє зібратися за столом. У народі вечері 5 січня ще називають Голодна кутя. На столі мають бути виключно пісні страви, а кутю потрібно готувати максимально просто, не додаючи зайвих інгредієнтів.

Обов’язково привітайте своїх близьких людей з Водохрещем, надіславши святкову листівку, а також коротке привітання у віршах або своїми словами. Побажайте миру, здоров’я, добробуту, сил, віри у краще майбутнє та енергії прожити з радістю весь наступний рік. Фокус підготував для вас велику добірку текстів та листівок.

Привітання з Водохрещем 2026

Щиро вітаю зі святом Водохреща! Бажаю, щоб кожна хвилина була сповнена світла, надії на краще майбутнє та Божою благодаттю. Нехай у вашій родині та в нашій Україні завжди панує мир!

Привітання з Водохрещем 2026 Фото: Pixabay

З Водохрещем!

Від щирого серця вітаю вас з Водохрещем! Сьогодні ми всі молимося про одне — про мир на рідній землі. Бажаю достатку у вашій домівці, міцності, стійкості духу та Божого благословення у ці важкі часи.

З Водохрещем 2026! Фото: Pixabay

Коротке привітання з Водохрещем

Вітаю з Йорданом і від душі бажаю опустити на саме дно ополонки всі свої печалі, а далі – з чистою надією, вільною душею, міцною вірою і справжньою любов'ю продовжувати свій шлях, наповнюючи світ близьких і свій внутрішній світ радістю. Бажаю здоров'я міцного, достатку і добра!

***

Нехай Хрещення Господнє в хату,

Радості Вам принесе багато,

Розбудить приспані надії,

Добром і щастям Вас засіє,

Водицею окропить та любов'ю,

І подарує вам міцне здоров'я!

Вітаю з Хрещенням Христовим!

Привітання з Водохрещем Фото: Pixabay

Привітання зі святом 6 січня

З вечерею усіх смачною, з

Йорданською святою водою!

Щоби Ісус, що охрестився,

Завжди в потребі заступився.

За весь Ваш рід і за родину,

За нашу неньку Україну,

Щоб гості з’їхались бажані,

Христос хрестився у Йордані!

Картинка з Водохрещем 2026 Фото: Pixabay

***

Дай, Боже, що ми сказали,

Аби і так стало і вам, і нам,

І цьому щасливому двору,

І всьому світу Господньому!

Хай вам святиться, веселиться

Свята йорданська водиця.

Як нині і в рік, і від року в рік,

І на цілий вік!

Христос Хрещається!

