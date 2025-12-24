12 пісних страв на Святвечір: що обов'язково має бути на столі (фото)

Вікторія Талі часто ділиться рецептами простих та смачних страв. Напередодні Святвечора жінка розповіла про пісне меню, яке готує для своєї родини. Це дуже смачно!

Традиційно на Святвечір українці готують 12 пісних страв. Основна страва, звісно, — кутя, яку в кожній родині готують по-своєму. Також ставлять на стіл вареники з капустою чи картоплею і грибами, вінегрет, мариновані грибочки, капусту квашену та інші страви. Що ще Вікторія Талі (@victoria.tali6) рекомендує приготувати, — читайте у матеріалі Фокусу.

12 пісних страв на Святвечір

Кутя; Вареники з картоплею і грибами; Вареники з капустою; Овочевий вінегрет; Мариновані гриби; Квашена капуста; Запечена картопля з грибами та овочами; Капуста цвітна (маринована); Рибка (оселедець, скумбрія); Хліб на заквасці; Пісний шоколадний кекс; Узвар.

Вікторія також показала, як декорує стіл: розгортає скатертину з традиційним українським візерунком, а також ставить посередині святкову свічку з новорічним оформленням.

Рецепт куті

Беремо 0,5 стакана перлової крупи й заливаємо туди 1,5 стакана води.

Господиня розповіла про рецепт смачної куті Фото: TikTok

Варимо 40-45 хвилин. 50 г маку заливаємо 100 мл води та варимо, не даючи сильно кипіти, і перетераємо блендером до побіління так званого "макового молочка". Потім додаємо улюблені сухофрукти, горіхи та мед.

Шоколадний кекс

Інгредієнти:

200 мл теплої води;

130 г цукру;

80 г меду;

80 г олії;

200 г борошна;

40 г какао;

0,5 ч.л соди.

Страви на Святвечір Фото: TikTok

У воду додаємо цукор та мед перемішуємо, щоб трохи розійшовся мед, додаємо олію, цедру одного апельсина, борошно, какао і соду. Все добре перемішуємо і викладаємо у застелену пергаментом форму. Зверху посипаємо горіхами. Випікати потрібно 45 хв при 180 градусів.

Тісто для вареників

Інгредієнти:

250 мл води теплої;

1 ч.л. солі;

2 ст.л олії;

500 г борошна.

У воді перемішуємо сіль, вливаємо у борошно, додаємо олію та вимішуємо еластичне тісто (можна залишити його на 20 хвилин "відпочити"), а вже потім формуємо з нього вареники.

