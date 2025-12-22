Українка поділилася рецептом найсмачнішої куті (відео)

Українська блогерка з ніком vira_mavka поділилася рецептом куті з вареним маком. За її словами, колись онуки казатимуть, що їхня бабуся варила найсмачнішу кутю.

Рецептом куті українка поділилася в TikTok. А в коментарях користувачі мережі обговорюють спосіб приготування.

Рецепт куті

Рецепт традиційної куті

"Я точно знаю, як правильно запарювати мак. Спочатку його треба помити, а всі зернятка, які сплили, треба викинути, бо то пусте", — каже блогерка.

Варити мак вона буде 1 годину, час від часу помішуючи. А в цей час ставить варити зерна пшениці, які перед цим замочувала цілу ніч.

"І не забувайте знімати піну з маку, а родзинки замочіть на хвилин 20 водою, горіхи обовʼязково посмажте і подрібніть. Воду, у якій варився мак, треба злити. А всю рідину, яка залишилася, випарувати", — додала авторка відео.

Відразу в гарячий мак потрібно додати цукор і проварити хвилин 5. Тепер мак можна перебити блендером, але це не обовʼязково.

"Любите рідку кутю — додайте трохи узвару. Я люблю густу, тому додам трохи меду", — додала блогерка.

Реакція мережі

У коментарях багато людей здивувалося такому рецепту куті:

"Мак варити? Це щось нове. Перетираю у макітрі макогоном, щоб вийшло молочко, ото смакота".

"Ніколи мак не варю. Перетираю в кавомолці, додаю цукор і заливаю окропом. Все. Не дякуйте".

"В мене метод швидший — мак тру макогоном в макітрі".

"Це не кутя, а каша".

"Ті бабусі наші (мені 40), то була найсмачніша кутя, мак перетирався годинами макогоном в макітрі, цей смак ні з чим до порівняння (те саме і з маслом, паскою)".

