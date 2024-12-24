Рецепт від бабусі: як приготувати смачний пиріг із капустою на швидкому дріжджовому тісті

Такий пиріг із капустою дуже приємно готувати взимку, коли хочеться чогось ситного.

Related video

Такий пиріг із капустою дуже швидко і просто готується. Бо основа для нього — дріжджове тісто, яке не потрібно вистоювати. При цьому під час випікання воно не стає твердим — пиріг тане в роті. Але начинку можна вибрати будь-яку. Просто з капустою виходить найпростіше. Фокус розповість, як приготувати цей смачний салат.

Інгредієнти для пирога з капустою розраховані на форму діаметром 28-30 см.

Пиріг із капустою

Інгредієнти:

Для тіста:

борошно — 3,5 склянки;

молоко — 3/4 склянки;

цукор — 1,5 ст. л.;

маргарин — 180 г;

жовтки — 3 шт;

сметана — 2 ст. л.;

живі дріжджі — 25 г;

сода — на кінчику ножа;

дрібка солі.

Для начинки:

капуста — 1/2 невеликого качана;

вода — 1/2 склянки;

сіль — 1-2 щіпки;

чорний мелений перець.

Замість живих дріжджів можна використовувати сухі швидкодіючі — їх знадобиться 5 г. Замінювати маргарин вершковим маслом конкретно в цьому рецепті не варто. Воно може посадити тісто і зробити його занадто жорстким наступного дня. У крайньому разі, якщо хочеться отримати більш вершковий смак, можна взяти маргарин і масло в пропорції 1:1.

Духовки, як і склянки, у всіх різні, тому покладайтеся не тільки на цифри, а й на зовнішній вигляд пирога. Наприклад, якщо тісто під час випікання зарум'янилося швидко, а йому ще потрібно готуватися, то зменшіть температуру на 5-10 °С і поставте пиріг на рівень нижче. Можна додатково накрити верхівку пергаментом, щоб вона не підгоріла.

Нарізаємо капусту середньою соломкою, кладемо в сковорідку і ставимо тушкуватися на невеликому вогні. Через 10 хвилин мішаємо, додаємо півсклянки води, накриваємо кришкою.

Капусту тушкуємо близько 25 хвилин, зрідка помішуючи, — вона має стати м'якою і ледь золотистою. Стежимо, щоб не підгорала.

Поки тушкується капуста, можна зайнятися тістом. Розтоплюємо в мікрохвильовці пачку маргарину.

Слідом відправляємо в мікрохвильовку склянку з молоком і підігріваємо близько хвилини. У тепле молоко додаємо дріжджі та мішаємо, поки вони не розчиняться.

У будь-яку зручну ємність виливаємо маргарин і молоко з дріжджами, додаємо яєчні жовтки, цукор, сметану, соду і дрібку солі. Перемішуємо. Починаємо, постійно помішуючи, потроху додавати в суміш борошно — в ідеалі його краще просіяти. Приблизно після третьої склянки тісто набуде такої консистенції, що замішувати потрібно буде руками.

З цього моменту починайте додавати борошно маленькими порціями і місити тісто, поки воно не почне відставати від рук, — можливо, піде не три з половиною склянки борошна, а всі чотири.

Правильно замішане тісто не пристає до рук

Воно має вийти дуже м'яким, маслянистим, без видимих слідів борошна

Дістаємо форму і змащуємо її олією. Грудку тіста ділимо на дві частини: одна — побільше, для нижньої частини, інша — поменше, для верхнього шару.

Розподіляємо першу половину тіста у формі, рівномірно викладаємо капусту, другу частину тіста розгортаємо або розтягуємо руками, накриваємо ним начинку і скріплюємо краї. У середині пирога робимо дірочки ножем.

Верхній і нижній шар тіста скріплюємо якомога надійніше

Яєчним жовтком змащуємо верхівку пирога, ставимо його в духовку на 160 °С і випікаємо 40 хвилин. Якщо пиріг трохи не пропікся знизу, необов'язково збільшувати час випікання. Можна дістати його з духовки і залишити накритим, він дійде сам.

Читайте також:

Рецепт, який підкорив соцмережі: як приготувати пиріг із грибами та цибулею (відео)

Різдвяний піст 2024: як приготувати смачну випічку з яблуками

Заливні пироги: два способи приготувати просту випічку з начинкою