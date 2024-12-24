Рецепт от бабушки: как приготовить вкусный пирог с капустой на быстром дрожжевом тесте

Такой пирог с капустой очень приятно готовить зимой, когда хочется чего-то сытного.

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Такой пирог с капустой очень быстро и просто готовится. Потому что основа для него — дрожжевое тесто, которое не нужно выстаивать. При этом во время выпекания оно не становится твердым — пирог тает во рту. Но начинку можно выбрать любую. Просто с капустой получается проще всего. Фокус расскажет, как приготовить этот вкусный салат.

Ингредиенты для пирога с капустой рассчитаны на форму диаметром 28—30 см.

Пирог с капустой

Ингредиенты:

Для теста:

мука — 3,5 стакана;

молоко — 3/4 стакана;

сахар — 1,5 ст. л.;

маргарин — 180 г;

желтки — 3 шт.;

сметана — 2 ст. л.;

живые дрожжи — 25 г;

сода — на кончике ножа;

щепотка соли.

Для начинки:

капуста — 1/2 небольшого кочана;

вода — 1/2 стакана;

соль — 1—2 щепотки;

черный молотый перец.

Вместо живых дрожжей можно использовать сухие быстродействующие — их понадобится 5 г. Заменять маргарин сливочным маслом конкретно в этом рецепте не стоит. Оно может усадить тесто и сделать его слишком жестким на следующий день. В крайнем случае, если хочется получить более сливочный вкус, можно взять маргарин и масло в пропорции 1:1.

Духовки, как и стаканы, у всех разные, поэтому полагайтесь не только на цифры, но и на внешний вид пирога. Например, если тесто во время выпечки зарумянилась быстро, а ему еще нужно готовиться, то уменьшите температуру на 5—10 °С и поставьте пирог на уровень ниже. Можно дополнительно накрыть верхушку пергаментом, чтобы она не подгорела.

Нарезаем капусту средней соломкой, кладем в сковороду и ставим тушиться на небольшом огне. Через 10 минут мешаем, добавляем полстакана воды, накрываем крышкой.

Капусту тушим около 25 минут, изредка помешивая, — она должна стать мягкой и чуть золотистой. Следим, чтобы не подгорала.

Пока тушится капуста, можно заняться тестом. Растапливаем в микроволновке пачку маргарина.

Следом отправляем в микроволновку стакан с молоком и подогреваем около минуты. В теплое молоко добавляем дрожжи и мешаем, пока они не растворятся.

В любую удобную емкость выливаем маргарин и молоко с дрожжами, добавляем яичные желтки, сахар, сметану, соду и щепотку соли. Перемешиваем. Начинаем, постоянно помешивая, понемногу добавлять в смесь муку — в идеале ее лучше просеять. Примерно после третьего стакана тесто примет такую консистенцию, что замешивать нужно будет руками.

С этого момента начинайте добавлять муку маленькими порциями и месить тесто, пока оно не начнет отставать от рук, — возможно, уйдет не три с половиной стакана муки, а все четыре.

Правильно замешенное тесто не пристает к рукам

Оно должно получиться очень мягким, маслянистым, без видимых следов муки

Достаем форму и смазываем ее маслом. Комок теста делим на две части: одна — побольше, для нижней части, другая — поменьше, для верхнего слоя.

Распределяем первую половину теста в форме, равномерно выкладываем капусту, вторую часть теста раскатываем или растягиваем руками, накрываем им начинку и скрепляем края. В середине пирога делаем дырочки ножом.

Верхний и нижний слой теста скрепляем как можно надежнее

Яичным желтком смазываем верхушку пирога, ставим его в духовку на 160 °С и выпекаем 40 минут. Если пирог немного не пропекся снизу, необязательно увеличивать время выпечки. Можно достать его из духовки и оставить накрытым, он дойдет сам.

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