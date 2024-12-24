Ячмінь та вода: як на Житомирщині готували кутю за стародавнім рецептом (фоторепортаж)

У давнину кутя була не лише святковою стравою, а важливою частиною традицій. Рецепт передавався від покоління до покоління за материнською лінією.

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Перед різдвяним вечором в селі Стугівщина, що в Коростенському районі, жителі влаштували незабутнє дійство – приготування традиційної куті. Цього року в центрі уваги був єдиний інгредієнт страви – ячмінь. Однак, родзинкою святкового приготування стали не лише унікальні рецепти, а й пісні та щедрівки, які супроводжували весь процес.

За розповіддю учасниці Стугівського фольклорного гурту "Берегиня" Наталії Пилипчук, цей рецепт передається по материнській лінії і є важливою частиною традицій села.

"Цей рецепт передається по материнській лінії. Тому ми традиційно 24 грудня збираємося разом і варимо кутю. Цей процес відбувається у хаті, де ще готувала, моя бабуся. Основним інгредієнтом для куті — є ячмінь", — пояснила Наталія.

Кутя є важливою частиною традицій села Стугівщина Фото: Юлія Хоменко Кутю на Різдво традиційно готують у великому родинному колі Фото: Юлія Хоменко

Для приготування куті спочатку беруть мірку ячменю, який засипають у ступу – спеціальну посудину для подрібнення продуктів. Ячмінь товчуть до тих пір, поки не обіб'ється верхня шкаралупа, і зерно не стане гладким.

На Житомирщині кутю готують з ячменю Фото: Юлія Хоменко Ячмінь товчуть у ступі, доки зерно не стане гладеньким Фото: Юлія Хоменко

Після цього зерна висипають на решето та ретельно промивають водою. Готову перловку заливають водою і залишають на кілька годин, щоб вона набрала вологи. Потім зливають воду і заливають кашу чистою водою для подальшого варіння.

Перловку заливають водою на кілька годин, щоб вона набрала вологи Фото: Юлія Хоменко Перед тим, як відправити горщик до печі, кутю заливають чистою водою Фото: Юлія Хоменко

Горщик з кутею ставлять до жару в піч, додаючи дрібку солі, і обгортають жаром на годину. Через годину витягують горщик з печі, урочисто в чистій хустині та фартусі ставлять кутю в кубельце з сіна.

Горщик із кутею ставлять до розігрітої печі на годину Фото: Юлія Хоменко До готової куті за бажанням додають цукор Фото: Юлія Хоменко

Готову страву подають на стіл, з олією або медом. За бажанням додають цукор.

Приготування куті традиційно супроводжується піснями та щедрівками Фото: Юлія Хоменко Різдвяну кутю подають на Святий вечір у родинному колі Фото: Юлія Хоменко

Під час приготування куті не обійшлося без пісень та щедрівок, які додавали особливого шарму святковій атмосфері. Страву подавали в родинному колі, і кожен, хто мав честь скуштувати цю кутю, зміг відчути на смак не лише історію, а й душу цієї древньої традиції.

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