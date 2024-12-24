Ячмень и вода: как на Житомирщине готовили кутью по древнему рецепту (фоторепортаж)

В древности кутья была не только праздничным блюдом, а важной частью традиций. Рецепт передавался от поколения к поколению по материнской линии.

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Перед рождественским вечером в селе Стуговщина, что в Коростенском районе, жители устроили незабываемое действо — приготовление традиционной кутьи. В этом году в центре внимания был единственный ингредиент блюда — ячмень. Однако, изюминкой праздничного приготовления стали не только уникальные рецепты, но и песни и щедривки, которые сопровождали весь процесс.

По рассказу участницы Стуговской фольклорной группы "Берегиня" Натальи Пилипчук, этот рецепт передается по материнской линии и является важной частью традиций села.

"Этот рецепт передается по материнской линии. Поэтому мы традиционно 24 декабря собираемся вместе и варим кутью. Этот процесс происходит в доме, где еще готовила, моя бабушка. Основным ингредиентом для кутьи — является ячмень", — пояснила Наталья.

Кутья является важной частью традиций села Стуговщина Фото: Юлия Хоменко Кутью на Рождество традиционно готовят в большом семейном кругу Фото: Юлия Хоменко

Для приготовления кутьи сначала берут мерку ячменя, который засыпают в ступу — специальный сосуд для измельчения продуктов. Ячмень толкут до тех пор, пока не обобьется верхняя скорлупа, и зерно не станет гладким.

На Житомирщине кутью готовят из ячменя Фото: Юлия Хоменко Ячмень толкут в ступе, пока зерно не станет гладким Фото: Юлия Хоменко

После этого зерна высыпают на решето и тщательно промывают водой. Готовую перловку заливают водой и оставляют на несколько часов, чтобы она набрала влаги. Затем сливают воду и заливают кашу чистой водой для дальнейшей варки.

Перловку заливают водой на несколько часов, чтобы она набрала влаги Фото: Юлия Хоменко Перед тем, как отправить горшок в печь, кутью заливают чистой водой Фото: Юлия Хоменко

Горшок с кутьей ставят до жара в печь, добавляя щепотку соли, и обертывают жаром на час. Через час вытаскивают горшок из печи, торжественно в чистом платке и фартуке ставят кутью в купель из сена.

Горшок с кутьей ставят в разогретую печь на час Фото: Юлия Хоменко К готовой кутье по желанию добавляют сахар. Фото: Юлия Хоменко

Готовое блюдо подают на стол, с маслом или медом. По желанию добавляют сахар.

Приготовление кутьи традиционно сопровождается песнями и щедривками Фото: Юлия Хоменко Рождественскую кутью подают на Святой вечер в семейном кругу Фото: Юлия Хоменко

Во время приготовления кутьи не обошлось без песен и щедривок, которые добавляли особого шарма праздничной атмосфере. Блюдо подавали в семейном кругу, и каждый, кто имел честь попробовать эту кутью, смог почувствовать на вкус не только историю, но и душу этой древней традиции.

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