Украинка поделилась рецептом самой вкусной кутьи (видео)

Украинская блогерша с ником vira_mavka поделилась рецептом кутьи с вареным маком. По ее словам, когда внуки будут говорить, что их бабушка варила самую вкусную кутью.

Рецептом кутьи украинка поделилась в TikTok. А в комментариях пользователи сети обсуждают способ приготовления.

Рецепт кутьи

Рецепт традиционной кутьи

"Я точно знаю, как правильно запаривать мак. Сначала его надо помыть, а все зернышки, которые всплыли, надо выбросить, потому что это пустое", — говорит блогерша.

Варить мак она будет 1 час, время от времени помешивая. А в это время ставит варить зерна пшеницы, которые перед этим замачивала целую ночь.

"И не забывайте снимать пену с мака, а изюм замочите на минут 20 водой, орехи обязательно пожарите и измельчите. Воду, в которой варился мак, надо слить. А всю жидкость, которая осталась, выпарить", — добавила автор видео.

Сразу в горячий мак нужно добавить сахар и проварить минут 5. Теперь мак можно перебить блендером, но это не обязательно.

"Любите жидкую кутью — добавьте немного узвара. Я люблю густую, поэтому добавлю немного меда", — добавила блогерша.

Реакция сети

В комментариях многие люди удивилось такому рецепту кутьи:

"Мак варить? Это что-то новое. Перетираю в макитре макогоном, чтобы получилось молочко, вот вкуснота".

"Никогда мак не варю. Перетираю в кофемолке, добавляю сахар и заливаю кипятком. Все. Не благодарите".

"У меня метод быстрее — мак тру макогоном в макитре".

"Это не кутья, а каша".

"Те бабушки наши (мне 40), это была самая вкусная кутья, мак перетирался часами макогоном в макитре, этот вкус ни с чем не сравнить (то же и с маслом, паской)".

