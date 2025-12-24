12 постных блюд на Сочельник: что обязательно должно быть на столе (фото)

Виктория Тали часто делится рецептами простых и вкусных блюд. Накануне Сочельника женщина рассказала о постном меню, которое готовит для своей семьи. Это очень вкусно!

Традиционно на Сочельник украинцы готовят 12 постных блюд. Основное блюдо, конечно, — кутья, которую в каждой семье готовят иначе. Также ставят на стол вареники с капустой или картофелем и грибами, винегрет, маринованные грибочки, капусту квашеную и другие блюда. Что еще Виктория Тали (@victoria.tali6) рекомендует приготовить, — читайте в материале Фокуса.

12 постных блюд на Сочельник

Кутья; Вареники с картофелем и грибами; Вареники с капустой; Овощной винегрет; Маринованные грибы; Квашеная капуста; Запеченный картофель с грибами и овощами; Капуста цветная (маринованная); Рыбка (сельдь, скумбрия); Хлеб на закваске; Постный шоколадный кекс; Узвар.

Виктория также показала, как декорирует стол: разворачивает скатерть с традиционным украинским узором, а также ставит посередине праздничную свечу с новогодним оформлением.

Рецепт кутьи

Берем 0,5 стакана перловой крупы и заливаем туда 1,5 стакана воды.

Хозяйка рассказала о рецепте вкусной кутьи Фото: TikTok

Варим 40-45 минут. 50 г мака заливаем 100 мл воды и варим, не давая сильно кипеть, и перетираем блендером до побеления так называемого "макового молочка". Затем добавляем любимые сухофрукты, орехи и мед.

Шоколадный кекс

Ингредиенты:

200 мл теплой воды;

130 г сахара;

80 г меда;

80 г растительного масла;

200 г муки;

40 г какао;

0,5 ч.л соды.

Блюда на Сочельник Фото: TikTok

В воду добавляем сахар и мед перемешиваем, чтобы немного разошелся мед, добавляем масло, цедру одного апельсина, муку, какао и соду. Все хорошо перемешиваем и выкладываем в застеленную пергаментом форму. Сверху посыпаем орехами. Выпекать нужно 45 мин при 180 градусов.

Тесто для вареников

Ингредиенты:

250 мл воды теплой;

1 ч.л. соли;

2 ст.л растительного масла;

500 г муки.

В воде перемешиваем соль, вливаем в муку, добавляем масло и вымешиваем эластичное тесто (можно оставить его на 20 минут "отдохнуть"), а уже потом формируем из него вареники.

