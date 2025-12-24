Поддержите нас UA
Стиль жизни Рождество 2025

12 постных блюд на Сочельник: что обязательно должно быть на столе (фото)

Что приготовить на Сочельник, постные блюда на Рождество
Песенные блюда на Сочельник | Фото: TikTok

Виктория Тали часто делится рецептами простых и вкусных блюд. Накануне Сочельника женщина рассказала о постном меню, которое готовит для своей семьи. Это очень вкусно!

Традиционно на Сочельник украинцы готовят 12 постных блюд. Основное блюдо, конечно, — кутья, которую в каждой семье готовят иначе. Также ставят на стол вареники с капустой или картофелем и грибами, винегрет, маринованные грибочки, капусту квашеную и другие блюда. Что еще Виктория Тали (@victoria.tali6) рекомендует приготовить, — читайте в материале Фокуса.

12 постных блюд на Сочельник

  1. Кутья;
  2. Вареники с картофелем и грибами;
  3. Вареники с капустой;
  4. Овощной винегрет;
  5. Маринованные грибы;
  6. Квашеная капуста;
  7. Запеченный картофель с грибами и овощами;
  8. Капуста цветная (маринованная);
  9. Рыбка (сельдь, скумбрия);
  10. Хлеб на закваске;
  11. Постный шоколадный кекс;
  12. Узвар.

Виктория также показала, как декорирует стол: разворачивает скатерть с традиционным украинским узором, а также ставит посередине праздничную свечу с новогодним оформлением.

Рецепт кутьи

Берем 0,5 стакана перловой крупы и заливаем туда 1,5 стакана воды.

Рецепт кутьи
Хозяйка рассказала о рецепте вкусной кутьи
Фото: TikTok

Варим 40-45 минут. 50 г мака заливаем 100 мл воды и варим, не давая сильно кипеть, и перетираем блендером до побеления так называемого "макового молочка". Затем добавляем любимые сухофрукты, орехи и мед.

Шоколадный кекс

Ингредиенты:

  • 200 мл теплой воды;
  • 130 г сахара;
  • 80 г меда;
  • 80 г растительного масла;
  • 200 г муки;
  • 40 г какао;
  • 0,5 ч.л соды.
Блюда на Сочельник от хозяйки
Блюда на Сочельник
Фото: TikTok

В воду добавляем сахар и мед перемешиваем, чтобы немного разошелся мед, добавляем масло, цедру одного апельсина, муку, какао и соду. Все хорошо перемешиваем и выкладываем в застеленную пергаментом форму. Сверху посыпаем орехами. Выпекать нужно 45 мин при 180 градусов.

Тесто для вареников

Ингредиенты:

  • 250 мл воды теплой;
  • 1 ч.л. соли;
  • 2 ст.л растительного масла;
  • 500 г муки.

В воде перемешиваем соль, вливаем в муку, добавляем масло и вымешиваем эластичное тесто (можно оставить его на 20 минут "отдохнуть"), а уже потом формируем из него вареники.

