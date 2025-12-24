12 постных блюд на Сочельник: что обязательно должно быть на столе (фото)
Виктория Тали часто делится рецептами простых и вкусных блюд. Накануне Сочельника женщина рассказала о постном меню, которое готовит для своей семьи. Это очень вкусно!
Традиционно на Сочельник украинцы готовят 12 постных блюд. Основное блюдо, конечно, — кутья, которую в каждой семье готовят иначе. Также ставят на стол вареники с капустой или картофелем и грибами, винегрет, маринованные грибочки, капусту квашеную и другие блюда. Что еще Виктория Тали (@victoria.tali6) рекомендует приготовить, — читайте в материале Фокуса.
12 постных блюд на Сочельник
- Кутья;
- Вареники с картофелем и грибами;
- Вареники с капустой;
- Овощной винегрет;
- Маринованные грибы;
- Квашеная капуста;
- Запеченный картофель с грибами и овощами;
- Капуста цветная (маринованная);
- Рыбка (сельдь, скумбрия);
- Хлеб на закваске;
- Постный шоколадный кекс;
- Узвар.
Виктория также показала, как декорирует стол: разворачивает скатерть с традиционным украинским узором, а также ставит посередине праздничную свечу с новогодним оформлением.
Рецепт кутьи
Берем 0,5 стакана перловой крупы и заливаем туда 1,5 стакана воды.
Варим 40-45 минут. 50 г мака заливаем 100 мл воды и варим, не давая сильно кипеть, и перетираем блендером до побеления так называемого "макового молочка". Затем добавляем любимые сухофрукты, орехи и мед.
Шоколадный кекс
Ингредиенты:
- 200 мл теплой воды;
- 130 г сахара;
- 80 г меда;
- 80 г растительного масла;
- 200 г муки;
- 40 г какао;
- 0,5 ч.л соды.
В воду добавляем сахар и мед перемешиваем, чтобы немного разошелся мед, добавляем масло, цедру одного апельсина, муку, какао и соду. Все хорошо перемешиваем и выкладываем в застеленную пергаментом форму. Сверху посыпаем орехами. Выпекать нужно 45 мин при 180 градусов.
Тесто для вареников
Ингредиенты:
- 250 мл воды теплой;
- 1 ч.л. соли;
- 2 ст.л растительного масла;
- 500 г муки.
В воде перемешиваем соль, вливаем в муку, добавляем масло и вымешиваем эластичное тесто (можно оставить его на 20 минут "отдохнуть"), а уже потом формируем из него вареники.
