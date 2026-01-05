Поздравления с Крещением в стихах и своими словами, открытки и картинки (фото)
Во вторник, 6 января, православные украинцы празднуют один из самых больших зимних праздников — Крещение 2026. В этот день всех родных и близких, друзей и коллег нужно поздравить с праздником, пожелав сил и терпения в Новом году. Фокус предлагает подборку самых красивых текстов.
Накануне Крещения 2026 вся семья должна в третий раз собраться за столом. В народе ужин 5 января еще называют Голодная кутья. На столе должны быть исключительно постные блюда, а кутью нужно готовить максимально просто, не добавляя лишних ингредиентов.
Обязательно поздравьте своих близких людей с Крещением, отправив праздничную открытку, а также короткое поздравление в стихах или своими словами. Пожелайте мира, здоровья, благополучия, сил, веры в лучшее будущее и энергии прожить с радостью весь следующий год. Фокус подготовил для вас большую подборку текстов и открыток.
Поздравления с Крещением 2026
Искренне поздравляю с праздником Крещения! Желаю, чтобы каждая минута была полна света, надежды на лучшее будущее и Божьей благодатью. Пусть в вашей семье и в нашей Украине всегда царит мир!
С Крещением!
От всей души поздравляю вас с Крещением! Сегодня мы все молимся об одном — о мире на родной земле. Желаю достатка в вашем доме, прочности, стойкости духа и Божьего благословения в эти трудные времена.
Короткое поздравление с Крещением Господним
Поздравляю с Иорданом и от души желаю опустить на самое дно проруби все свои печали, а дальше — с чистой надеждой, свободной душой, крепкой верой и настоящей любовью продолжать свой путь, наполняя мир близких и свой внутренний мир радостью. Желаю здоровья крепкого, достатка и добра!
***
Нехай Хрещення Господнє в хату,
Радості Вам принесе багато,
Розбудить приспані надії,
Добром і щастям Вас засіє,
Водицею окропить та любов'ю,
І подарує вам міцне здоров'я!
Вітаю з Хрещенням Христовим!
Поздравления с праздником 6 января
З вечерею усіх смачною, з
Йорданською святою водою!
Щоби Ісус, що охрестився,
Завжди в потребі заступився.
За весь Ваш рід і за родину,
За нашу неньку Україну,
Щоб гості з’їхались бажані,
Христос хрестився у Йордані!
***
Дай, Боже, що ми сказали,
Аби і так стало і вам, і нам,
І цьому щасливому двору,
І всьому світу Господньому!
Хай вам святиться, веселиться
Свята йорданська водиця.
Як нині і в рік, і від року в рік,
І на цілий вік!
Христос Хрещається!
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- 31 декабря украинцы отмечали Щедрый вечер, Маланку или Богатую кутью — праздник, предшествующий дню святого Василия, 1 января. Это один из древнейших народных праздников, корни которого уходят еще в дохристианские времена.
- Виктория Тали часто делится рецептами простых и вкусных блюд. Накануне Сочельника женщина рассказала о постном меню, которое готовит для своей семьи.
В соцсетях опубликовали объяснения священника относительно даты празднования Рождества Христова. Священнослужитель подчеркнул: ни одна из дат — ни 25 декабря, ни 7 января — не является точной.