Поздравления с Крещением в стихах и своими словами, открытки и картинки (фото)

Во вторник, 6 января, православные украинцы празднуют один из самых больших зимних праздников — Крещение 2026. В этот день всех родных и близких, друзей и коллег нужно поздравить с праздником, пожелав сил и терпения в Новом году. Фокус предлагает подборку самых красивых текстов.

Накануне Крещения 2026 вся семья должна в третий раз собраться за столом. В народе ужин 5 января еще называют Голодная кутья. На столе должны быть исключительно постные блюда, а кутью нужно готовить максимально просто, не добавляя лишних ингредиентов.

Обязательно поздравьте своих близких людей с Крещением, отправив праздничную открытку, а также короткое поздравление в стихах или своими словами. Пожелайте мира, здоровья, благополучия, сил, веры в лучшее будущее и энергии прожить с радостью весь следующий год. Фокус подготовил для вас большую подборку текстов и открыток.

Поздравления с Крещением 2026

Искренне поздравляю с праздником Крещения! Желаю, чтобы каждая минута была полна света, надежды на лучшее будущее и Божьей благодатью. Пусть в вашей семье и в нашей Украине всегда царит мир!

Поздравления с Крещением 2026

С Крещением!

От всей души поздравляю вас с Крещением! Сегодня мы все молимся об одном — о мире на родной земле. Желаю достатка в вашем доме, прочности, стойкости духа и Божьего благословения в эти трудные времена.

С Крещением 2026!

Короткое поздравление с Крещением Господним

Поздравляю с Иорданом и от души желаю опустить на самое дно проруби все свои печали, а дальше — с чистой надеждой, свободной душой, крепкой верой и настоящей любовью продолжать свой путь, наполняя мир близких и свой внутренний мир радостью. Желаю здоровья крепкого, достатка и добра!

***

Нехай Хрещення Господнє в хату,

Радості Вам принесе багато,

Розбудить приспані надії,

Добром і щастям Вас засіє,

Водицею окропить та любов'ю,

І подарує вам міцне здоров'я!

Вітаю з Хрещенням Христовим!

Поздравления с Крещением Господним

Поздравления с праздником 6 января

З вечерею усіх смачною, з

Йорданською святою водою!

Щоби Ісус, що охрестився,

Завжди в потребі заступився.

За весь Ваш рід і за родину,

За нашу неньку Україну,

Щоб гості з’їхались бажані,

Христос хрестився у Йордані!

Картинка с Крещением 2026 года

***

Дай, Боже, що ми сказали,

Аби і так стало і вам, і нам,

І цьому щасливому двору,

І всьому світу Господньому!

Хай вам святиться, веселиться

Свята йорданська водиця.

Як нині і в рік, і від року в рік,

І на цілий вік!

Христос Хрещається!

