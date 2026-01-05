Крещение 6 января: история праздника, традиции и запреты
6 января в Украине отмечают Крещение, или Крещение Господне — один из древнейших и самых почитаемых христианских праздников. Он завершает рождественский цикл и имеет глубокое духовное значение для верующих.
Фокус рассказывает об истории праздника, традициях, обычаях и запретах, связанных с этим праздником.
История праздника
Праздник установлен в честь крещения Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем. По библейским преданиям, во время крещения сошел Святой Дух в виде голубя, а с небес прозвучали слова Бога. Именно поэтому Крещение еще называют Богоявлением.
Традиции Крещения Господня
Главной традицией дня является освящение воды. Считается, что в этот день она приобретает особую силу — ее хранят в течение года, используют для благословения дома и в молитвах за здоровье.
Среди распространенных обычаев:
- посещение праздничной литургии в церкви;
- набор освященной воды;
- купание в проруби (иордане) — по желанию и при условии хорошей подготовки;
- совместная молитва в семейном кругу.
Что нельзя делать 6 января
В день Крещения верующим советуют придерживаться духовной сдержанности. В частности, не рекомендуется:
- ссориться, ругаться, желать зла другим;
- заниматься тяжелым физическим трудом без надобности;
- злоупотреблять алкоголем;
- купаться в проруби без веры, надлежащей подготовки и разрешения врача.
Крещение — это прежде всего праздник очищения души, мира и веры. Украинцев призывают провести этот день с молитвой, благодарностью и заботой о ближних.
