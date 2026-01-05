Крещение 6 января: история праздника, традиции и запреты

6 января в Украине отмечают Крещение, или Крещение Господне — один из древнейших и самых почитаемых христианских праздников. Он завершает рождественский цикл и имеет глубокое духовное значение для верующих.

Фокус рассказывает об истории праздника, традициях, обычаях и запретах, связанных с этим праздником.

История праздника

Праздник установлен в честь крещения Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем. По библейским преданиям, во время крещения сошел Святой Дух в виде голубя, а с небес прозвучали слова Бога. Именно поэтому Крещение еще называют Богоявлением.

Традиции Крещения Господня

Главной традицией дня является освящение воды. Считается, что в этот день она приобретает особую силу — ее хранят в течение года, используют для благословения дома и в молитвах за здоровье.

Среди распространенных обычаев:

посещение праздничной литургии в церкви;

набор освященной воды;

купание в проруби (иордане) — по желанию и при условии хорошей подготовки;

совместная молитва в семейном кругу.

Что нельзя делать 6 января

В день Крещения верующим советуют придерживаться духовной сдержанности. В частности, не рекомендуется:

ссориться, ругаться, желать зла другим;

заниматься тяжелым физическим трудом без надобности;

злоупотреблять алкоголем;

купаться в проруби без веры, надлежащей подготовки и разрешения врача.

Крещение — это прежде всего праздник очищения души, мира и веры. Украинцев призывают провести этот день с молитвой, благодарностью и заботой о ближних.

