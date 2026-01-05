Когда и как празднуют Крещение 2026 в Украине: дата и главные традиции

Крещение (или Богоявление, Крещение Господне) является одним из важнейших праздников для православных христиан. Его дата "непереходная" — то есть каждый год он отмечается в один и тот же день.

Крещение 2026 в Украине по новоюлианскому календарю отмечается 6 января. Фокус рассказывает, почему дата празднования изменилась с 2023 года и каковы традиции и обряды украинцев в этот день.

Крещение 2026: почему изменилась дата празднования

Журналисты "РБК-Украина" объясняли, что на 6 января праздник Богоявления перенесся с переходом Православной церкви Украины на новоюлианский календарь в 2023 году. По "старому" юлианскому календарю Крещение отмечали 19 января.

Считается, что новоюлианский календарь является более совершенным, чем юлианский и ближе к астрономическим событиям, чем григорианский. С переходом на него все церковные праздники с неподвижными датами сместились на 13 дней назад.

Крещение 2026, как и любого другого года, теперь совпадает в церковном календаре с Богоявлением. В ПЦУ объясняли, что это связано с описанным в Священном Писании принятием Иисусом Христом Крещения в водах Иордана от пророка Иоанна Предтечи.

Крещение 2026 в Украине: традиции празднования

Традиционно священнослужители начинают готовиться к празднику 5 января: освящают воду в реках, озерах и прудах и святят ее в специальной чаше из металла — агиасматарии.

По народным верованиям, на Крещение обычно свирепствуют сильные морозы.

Традиции на Крещение в Украине:

вырезание изо льда креста, который ставят возле проруби и могут обливать красным свекольным квасом или соком калины;

освящение воды священнослужителем, иногда в прорубь опускают три восковые свечи — символ Святой Троицы;

верующие берут на богослужение емкости, чтобы взять святую воду с собой, поскольку считается, что она обладает целебными свойствами;

освященной водой могут окроплять жилье, огороды, ульи "кропилом" из колосков ржи, а на дверях комнат и на воротах рисовали мелом или углем крест для защиты от нечисти, болезней и невзгод;

после посещения богослужения христиане готовят собираются с семьей за праздничным столом;

также на Крещение сжигают Дидух, который считается символом Рождества — это символизирует завершение зимнего цикла праздников.

На Крещение 2026 по традиции стоит здороваться словами "Христос крестился!" или "Христос ся крестится!". В ответ нужно говорить: "В реке Иордан!".

Какой сегодня церковный праздник

Церковный праздник сегодня, 5 января — День памяти святых мучеников Теопемпта и Теоны. Военачальник и христианин Теопемпт отказался поклониться богам язычников, несмотря на пытки. Тогда, чтобы сломить его веру и волю, позвали языческого воина и волшебника Теона, но тот сам уверовал во Христа и принял мученическую смерть вместе с Теопемптом.

