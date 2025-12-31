Праздник не для всех: в каких странах встреча Нового года может закончиться тюрьмой

Празднование Нового года в мире не имеет единого сценария: для одних государств 1 января является официальным праздничным днем, для других — обычной календарной датой, а в отдельных странах его публичное празднование может привести к административной или даже уголовной ответственности.

Как сообщает издание OBOZ.UA, в разных государствах мира отношение к Новому году существенно отличается: где-то его отмечают по другим календарям, а в некоторых странах публичное празднование 1 января строго ограничено или полностью запрещено по религиозным и культурным соображениям.

В ряде мусульманских государств григорианский Новый год считают чуждой традицией. В частности, в Саудовской Аравии 1 января является обычным рабочим днем. Любые публичные проявления празднования, продажа новогодней атрибутики или украшений находятся под запретом. В стране действуют религиозные предписания, которые запрещают демонстрировать радость по случаю наступления Нового года по западному календарю. Вместо этого местные жители ориентируются на календарь хиджры и отмечают собственный Новый год — Мухаррам, дата которого ежегодно меняется.

В Брунее последствия за публичное празднование 1 января могут быть еще более суровыми. За нарушение установленных норм предусмотрены штрафы или даже тюремное заключение, и это связано с действием законов шариатского права. Зато людям, которые не являются мусульманами Новый год отмечать можно, однако исключительно в частном порядке, без массовых мероприятий. Даже китайский Новый год, который здесь формально признают, не сопровождается масштабными празднованиями для широкой публики.

С 2015 года официальный запрет на празднование Нового года по григорианскому календарю действует и в Сомали. Власти страны считают эту традицию заимствованием христианских праздников, которая противоречит исламским нормам. Единственным новогодним праздником, который здесь признают, остается мусульманский Новый год по лунному календарю.

В каких странах Новый год празднуется в другую дату

В других государствах путем запретов и ограничений пытаются постепенно вытеснить новогодние традиции из публичной жизни. Так, в Таджикистане идею полного отказа от празднования Нового года обсуждают уже несколько лет. Формально праздник не отменен, однако в общественных местах запрещены елки, подарки и массовые мероприятия. Также действуют строгие ограничения на использование фейерверков и пиротехники.

Зато в других странах отсчет нового года определяется собственными календарями, а главные празднования приходятся на совсем другое время. К примеру в Иране, живут по персидскому календарю, и главный праздник года — Навруз — приходится на 21 марта, день весеннего равноденствия. Именно тогда иранцы говорят о начале нового цикла жизни, собираются семьями и придерживаются древних традиций. А 1 января остается обычным рабочим днем без особого символизма.

Кроме того, автор материала отмечает, что азиатские страны часто ориентируются на лунный календарь, поэтому в Китае Новый год празднуют между концом января и февралем. В отличие от других стран в этом перечне этот день празднуют масштабно: с фестивалями, фейерверками и семейными вечерами. Хотя 1 января здесь официально является выходным, для большинства китайцев это скорее формальность, а не настоящее начало года.

В Индии из-за культурного и религиозного многообразия отсутствует единая общенациональная дата Нового года. Каждый регион празднует его в соответствии с собственными традициями, поэтому 1 января может быть как обычным рабочим днем, так и поводом для индивидуальных торжеств.

Для Вьетнама ключевым праздником года является Тет — Новый год по лунному календарю, олицетворяющий приход весны, обновление и уважение к предкам. В то же время государство признает и 1 января официальным выходным, хотя по значению оно уступает традиционному празднику.

В Бангладеш начало нового года отмечают 14 апреля во время праздника Похела Бойшах. Он имеет статус национального, сопровождается парадами, ярмарками и традиционной кухней и включен в перечень нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Среди других стран, есть также Израиль, который празднует Новый год дважды. Хотя основной религиозной датой является Рош ха-Шана, который приходится на осень, 1 января — остается популярным среди светского населения и отмечается вечеринками и массовыми праздничными мероприятиями.

