Магнитная буря в новогоднюю ночь: к чему готовиться метеозависимым людям

Новый год может "порадовать" метеозависимых людей магнитной бурей. Влияние солнечной активности, по разным прогнозам, будет ощутимо 31 декабря или 1 января.

2026 год может начаться с геомагнитной бури. Модели прогноза NOAA предусматривают скользящий удар от CME (выброс вещества из солнечной короны) 1 января. Об этом 30 декабря предупредили в Spaceweather.

"Если удар действительно произойдет, это может вызвать бурю класса G1 с полярными сияниями вокруг Северного полярного круга", — отметили аналитики.

Как известно, G1 считается незначительной бурей, а ее Kp-индекс составляет всего 5. Магнитная буря такого уровня может влиять на мигрирующих животных, а в высоких широтах часто наблюдается полярное сияние.

По другому прогнозу от Solen.info, магнитная буря до незначительного уровня ожидается с 31 декабря по 2 января. В то же время аналитики отметили, что в период с 31 декабря по 1 января Земля может подвергнуться воздействию CME, выброшенного Солнцем 28 декабря.

Відео дня

Магнитная буря в Новый год: что делать

Как ранее передавал Фокус, некоторые люди особенно чувствительны к магнитным бурям, поэтому могут испытывать головную боль, слабость, сонливость, раздражительность, нарушение концентрации, тревожность, апатию, изменения артериального давления и аритмию в дни высокой активности Солнца.

Для того, чтобы уберечь себя от плохого самочувствия, рекомендуется:

измерять давление и не пропускать назначенные лекарства;

пить больше воды, избегать "тяжелой" пищи, кофе и алкоголя;

полноценно спать и отдыхать, не перегружать себя.

Также могут помочь дыхательные упражнения, медитация или йога и теплые ванны с успокаивающими травами (ромашка, лаванда).

Напомним, синоптик Иван Семилит спрогнозировал, каким будет начало января в Украине. 2026 год принесет морозы, местами температура опустится до -16 градусов.

Стало известно, как будет работать киевское метро 1 и 2 января. Пассажиров предупредили, что на всех линиях временно изменят интервалы движения поездов.