Украину накроют суровые морозы: какая будет погода в Новый год и первые дни января

На этой неделе в Украине ощутимо похолодает, а показатели на столбиках термометров поползут до -16 градусов. Синоптик Иван Семилит поделился прогнозом погоды на начало 2026 года и рассказал, где выпадет снег.

В течение недели в Украине усилятся морозы. Ночью столбики термометров будут фиксировать до -13...-16°C. Однако на выходных "плюсы" вернутся. Об этом 30 декабря сообщили в "Погода УНИАН".

Прогноз погоды на Новый год

В новогоднюю ночь температура по Украине опустится до -12 градусов. Еще холоднее будет на северо-востоке — до -16.

Прогноз погоды от Укргидрометцентра на 31 декабря Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды на январь

Синоптик Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит рассказал, что 1 января поступит новая порция холодного воздуха из северных широт. Из-за этого в регионах похолодает: ночью столбики термометров будут фиксировать до -6...-14°C, а днем — до -1...-7°C.

"Будет преобладать в целом погода без осадков. Только в западных местами и в северных областях ночью рассчитываем на небольшой снег", — отметил он.

Прогноз погоды от Укргидрометцентра на 1 января Фото: Укргидрометцентр

2 и 3 января снег ожидается на западе и севере, а также в северо-восточных областях. В западных и северных регионах днем в субботу пройдет небольшой снег, а в Карпатах — мокрый снег и дождь. В остальных областях преимущественно без осадков.

Ночью 2 января термометры будут фиксировать от -7 до -13 градусов, а на востоке — и до -16. На запад и крайний юг уже придет небольшое ослабление морозов, которое 3 января накроет всю территорию страны. Температура вырастет до 0...-6°C, а на юге столбики термометров даже будут фиксировать от +1...+5°C.

В субботу днем ожидается колебание температуры в пределах -2...+4°C. На юге и западе прогнозируют до +7 градусов, а в Крыму — даже до +11.

Напомним, синоптик Игорь Кибальчич спрогнозировал, что январь будет особенно изменчивым, поэтому украинцам придется привыкать к постоянным температурным контрастам. Морозы будут чередоваться с оттепелями, снег — туманами и дождями.

Синоптик Наталья Диденко также предупреждала, что 31 декабря и 1 января в Украине будет холодно, а ветер сделает низкую температуру еще более дискомфортной.