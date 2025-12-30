Україну накриють суворі морози: яка буде погода у Новий рік і перші дні січня

Цього тижня в Україні відчутно похолодає, а показники на стовпчиках термометрів поповзуть до -16 градусів. Синоптик Іван Семиліт поділився прогнозом погоди на початок 2026 року та розповів, де випаде сніг.

Протягом тижня в Україні посиляться морози. Вночі стовпчики термометрів фіксуватимуть до -13…-16°C. Однак на вихідних "плюси" повернуться. Про це 30 грудня повідомили в "Погода УНІАН".

Прогноз погоди на Новий рік

У новорічну ніч температура по Україні опуститься до -12 градусів. Ще холодніше буде на північному сході — до -16.

Прогноз погоди від Укргідрометцентру на 31 грудня Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди на січень

Синоптик Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт розповів, що 1 січня надійде нова порція холодного повітря з північних широт. Через це у регіонах похолодає: вночі стовпчики термометрів фіксуватимуть до -6…-14°C, а вдень — до -1…-7°C.

"Переважатиме загалом погода без опадів. Лише у західних місцями і в північних областях вночі розраховуємо на невеликий сніг", — зауважив він.

Відео дня

Прогноз погоди від Укргідрометцентру на 1 січня Фото: Укргідрометцентр

2 та 3 січня сніг очікується на заході й півночі, а також у північно-східних областях. У західних і північних регіонах вдень у суботу пройде невеликий сніг, а в Карпатах — мокрий сніг та дощ. У решті областей переважно без опадів.

Вночі 2 січня термометри фіксуватимуть від -7 до -13 градусів, а на сході — й до -16. На захід і крайній південь вже прийде невелике послаблення морозів, яке 3 січня накриє всю територію країни. Температура зросте до 0…-6°C, а на півдні стовпчики термометрів навіть фіксуватимуть від +1…+5°C.

У суботу вдень очікується коливання температури в межах -2…+4°C. На півдні й заході прогнозують до +7 градусів, а в Криму — навіть до +11.

Нагадаємо, синоптик Ігор Кібальчич спрогнозував, що січень буде особливо мінливим, тож українцям доведеться звикати до постійних температурних контрастів. Морози чергуватимуться з відлигами, сніг — туманами й дощами.

Синоптикиня Наталка Діденко також попереджала, що 31 грудня та 1 січня в Україні буде холодно, а вітер зробить низьку температуру ще дискомфортнішою.