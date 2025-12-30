Магнітна буря у новорічну ніч: до чого готуватись метеозалежним людям

Новий рік може "порадувати" метеозалежних людей магнітною бурею. Вплив сонячної активності, за різними прогнозами, буде відчутний 31 грудня або 1 січня.

2026 рік може розпочатися з геомагнітної бурі. Моделі прогнозу NOAA передбачають ковзний удар від CME (викид речовини з сонячної корони) 1 січня. Про це 30 грудня попередили у Spaceweather.

"Якщо удар дійсно відбудеться, це може спричинити бурю класу G1 з полярними сяйвами навколо Північного полярного кола", — зауважили аналітики.

Як відомо, G1 вважається незначною бурею, а її Kp-індекс становить лише 5. Магнітна буря такого рівня може впливати на тварин, що мігрують, а у високих широтах часто спостерігається полярне сяйво.

За іншим прогнозом від Solen.info, магнітна буря до незначного рівня очікується з 31 грудня по 2 січня. Водночас аналітики зазначили, що у період з 31 грудня по 1 січня Земля може зазнати впливу CME, викинутого Сонцем 28 грудня.

Відео дня

Магнітна буря у Новий рік: що робити

Як раніше передавав Фокус, деякі люди є особливо чутливими до магнітних бур, тож можуть відчувати головний біль, слабкість, сонливість, дратівливість, порушення концентрації, тривожність, апатію, зміни артеріального тиску та аритмію у дні високої активності Сонця.

Для того, щоб вберегти себе від поганого самопочуття, рекомендується:

вимірювати тиск і не пропускати призначені ліки;

пити більше води, уникати "важкої" їжі, кави й алкоголю;

повноцінно спати та відпочивати, не перевантажувати себе.

Також можуть допомогти дихальні вправи, медитацію або йога та теплі ванни із заспокійливими травами (ромашка, лаванда).

Нагадаємо, синоптик Іван Семиліт спрогнозував, яким буде початок січня в Україні. 2026 рік принесе морози, подекуди температура опуститься до -16 градусів.

Стало відомо, як працюватиме київське метро 1 та 2 січня. Пасажирів попередили, що на всіх лініях тимчасово змінять інтервали руху поїздів.