Щедрый вечер 2025: что ни в коем случае нельзя делать 31 декабря

31 декабря, накануне Нового года, в Украине празднуют Маланку. В этот день все собираются за семейным столом, а потом идут щедровать. Узнайте о главных запретах, обычаях и приметах, которых стоит придерживаться.

Щедрый вечер приходится на среду, 31 декабря. Это особый праздник для украинцев — торжество благополучия, объединения, примирения и семейного уюта. Фокус пишет об основных запретах на Маланку. Почему нельзя считать и занимать деньги в этот день? Можно ли убирать на Маланку? Почему важно садиться за стол в чистой и опрятной одежде?

Что нельзя делать на Маланку

В этот день избегают подсчета денег, чтобы избежать недостатков.

Не занимают деньги — верят, что вместе с деньгами можно отдать и удачу.

Ссоры и обиды считаются плохой приметой, потому что способны испортить весь будущий год.

Также не садятся к столу в темном или неопрятном наряде — чистая и светлая одежда символизирует достаток и гармонию.

Нельзя убирать на Маланку — это нужно сделать до праздника.

Что стоит сделать в Щедрый вечер

Хозяева накрывают стол, преимущественно с мясными блюдами. Вечером принято выходить на улицу и загадывать желания — считается, что именно этой ночью они имеют особую силу. Молодежь участвует в традиционных обрядах: переодевается, водит "козу", щедрует и поздравляет с праздником.

Народные приметы на 31 декабря

Верят, что как проведешь Маланку, таким и будет весь год, поэтому стоит встречать праздник с добрыми мыслями, теплом в сердце и искренней улыбкой

Рыхлый, мягкий снег предвещает щедрый и удачный год. Чистое небо со звездами — к хорошим новостям и счастливым начинаниям. Оттепель — ждите теплого лета. Солнце высоко взошло — год будет счастливым. Если падает мягкий снег, — на урожай, а когда тепло, то лето будет дождливым.

