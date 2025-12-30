Посев на Василия 2026: подборка щедрых пожеланий 1 января
1 января украинцы отмечают день святого Василия и сохраняют одну из самых теплых новогодних традиций — посев. С самого утра посевальщики заходят в дома, осыпая дома зерном и щедрыми словами. Люди верят, что хорошо сказанное засевание имеет силу программировать год на здоровье, мир и благополучие.
По традиции, посевальщики первыми приветствуют хозяев нового года, проговаривая рифмованные пожелания. В ответ получают гостинцы — сладости, фрукты или мелкие деньги. Считается, что чем щедрее посев и чем раньше пожалуют посевальщики, тем богаче будет год. Фокус предлагает несколько известных засеваний, которые и сегодня звучат во многих регионах Украины.
Посев на Василия
1.
Сею, сею, сею, сею,
С Новым годом вас поздравляю!
На счастье, на здоровье,
На новое лето,
Чтобы родило лучше,
Чем в прошлом году родило!
2.
Сею, сею, сею, сею,
Счастья, радости желаю!
Чтобы у вас в каждом доме
Было хлеба и достатка!
3.
Сейся, родись, рожь-пшеница,
На счастье, на здоровье,
На этот Новый год,
Чтобы лучше родило,
Чем в прошлом году!
4.
Сею зерном золотым,
Чтобы был год у вас богатым,
Чтобы смеялась вся семья,
И цвела ваша хижина!
5.
Сею, сею, сею, сею,
С Новым годом вас поздравляю,
На счастье, на здоровье,
Чтобы велись в доме
Хлеб и согласие.
6.
Сею, сею, засеваю,
Чтобы вы беды не испытали,
Чтобы в доме был достаток,
А на поле — хороший достаток.
7.
Сеяться, рождаться,
Рожь и пшеница,
Чтобы вам на Новый год
Было всего достаточно.
8.
Сею вам на Новый год,
Чтобы был лучше, чем в прошлом году,
Чтобы здоровье и счастье имели,
И беды не знали.
Посев на Василия — это не только хорошая традиция, но и живая нить, объединяющая современных украинцев с культурой предков. Даже в сложные времена этот обычай напоминает о вере в лучшее будущее, силу слова и теплоту человеческого общения.
