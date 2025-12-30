Посев на Василия 2026: подборка щедрых пожеланий 1 января

1 января украинцы отмечают день святого Василия и сохраняют одну из самых теплых новогодних традиций — посев. С самого утра посевальщики заходят в дома, осыпая дома зерном и щедрыми словами. Люди верят, что хорошо сказанное засевание имеет силу программировать год на здоровье, мир и благополучие.

По традиции, посевальщики первыми приветствуют хозяев нового года, проговаривая рифмованные пожелания. В ответ получают гостинцы — сладости, фрукты или мелкие деньги. Считается, что чем щедрее посев и чем раньше пожалуют посевальщики, тем богаче будет год. Фокус предлагает несколько известных засеваний, которые и сегодня звучат во многих регионах Украины.

Посев на Василия

1.

Сею, сею, сею, сею,

С Новым годом вас поздравляю!

На счастье, на здоровье,

На новое лето,

Чтобы родило лучше,

Чем в прошлом году родило!

2.

Сею, сею, сею, сею,

Счастья, радости желаю!

Чтобы у вас в каждом доме

Было хлеба и достатка!

3.

Сейся, родись, рожь-пшеница,

На счастье, на здоровье,

На этот Новый год,

Чтобы лучше родило,

Чем в прошлом году!

4.

Сею зерном золотым,

Чтобы был год у вас богатым,

Чтобы смеялась вся семья,

И цвела ваша хижина!

5.

Сею, сею, сею, сею,

С Новым годом вас поздравляю,

На счастье, на здоровье,

Чтобы велись в доме

Хлеб и согласие.

6.

Сею, сею, засеваю,

Чтобы вы беды не испытали,

Чтобы в доме был достаток,

А на поле — хороший достаток.

7.

Сеяться, рождаться,

Рожь и пшеница,

Чтобы вам на Новый год

Было всего достаточно.

8.

Сею вам на Новый год,

Чтобы был лучше, чем в прошлом году,

Чтобы здоровье и счастье имели,

И беды не знали.

Посев на Василия — это не только хорошая традиция, но и живая нить, объединяющая современных украинцев с культурой предков. Даже в сложные времена этот обычай напоминает о вере в лучшее будущее, силу слова и теплоту человеческого общения.

Современные посевы на Василия:

