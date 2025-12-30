Посівання на Василя 2026: добірка щедрих побажань 1 січня
1 січня українці відзначають день святого Василя та зберігають одну з найтепліших новорічних традицій — посівання. З самого ранку посівальники заходять до домівок, обсіваючи оселі зерном і щедрими словами. Люди вірять, що добре сказане посівання має силу програмувати рік на здоров’я, мир і добробут.
За традицією, посівальники першими вітають господарів нового року, промовляючи римовані побажання. У відповідь отримують гостинці — солодощі, фрукти або дрібні гроші. Вважається, що чим щедріше посівання і чим раніше завітають посівальники, тим багатшим буде рік. Фокус пропонує кілька відомих посівань, які й сьогодні звучать у багатьох регіонах України.
Посівання на Василя
1.
Сію, вію, посіваю,
З Новим роком вас вітаю!
На щастя, на здоров’я,
На новеє літо,
Щоб родило краще,
Ніж торік родило!
2.
Сію, сію, посіваю,
Щастя, радості бажаю!
Щоб у вас у кожній хаті
Було хліба і достатку!
3.
Сійся, родися, жито-пшениця,
На щастя, на здоров’я,
На цей Новий рік,
Щоб краще родило,
Ніж торік!
4.
Сію зерном золотим,
Щоб був рік у вас багатим,
Щоб сміялась вся родина,
І цвіла ваша хатина!
5.
Сію, вію, посіваю,
З Новим роком вас вітаю,
На щастя, на здоров’я,
Щоб велися в домі
Хліб та згода.
6.
Сію, сію, засіваю,
Щоб ви біди не зазнали,
Щоб у хаті був достаток,
А на полі — добрий статок.
7.
Сійся, родися,
Жито і пшениця,
Щоб вам на Новий рік
Було всього доволі.
8.
Сію вам на Новий рік,
Щоб був кращий він од торік,
Щоб здоров’я й щастя мали,
І біди не знали.
Посівання на Василя — це не лише гарна традиція, а й жива нитка, що поєднує сучасних українців з культурою предків. Навіть у складні часи цей звичай нагадує про віру в краще майбутнє, силу слова і теплоту людського спілкування.
Сучасні посівання на Василя:
