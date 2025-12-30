Посівання на Василя 2026: добірка щедрих побажань 1 січня

1 січня українці відзначають день святого Василя та зберігають одну з найтепліших новорічних традицій — посівання. З самого ранку посівальники заходять до домівок, обсіваючи оселі зерном і щедрими словами. Люди вірять, що добре сказане посівання має силу програмувати рік на здоров’я, мир і добробут.

За традицією, посівальники першими вітають господарів нового року, промовляючи римовані побажання. У відповідь отримують гостинці — солодощі, фрукти або дрібні гроші. Вважається, що чим щедріше посівання і чим раніше завітають посівальники, тим багатшим буде рік. Фокус пропонує кілька відомих посівань, які й сьогодні звучать у багатьох регіонах України.

Посівання на Василя

1.

Сію, вію, посіваю,

З Новим роком вас вітаю!

На щастя, на здоров’я,

На новеє літо,

Щоб родило краще,

Ніж торік родило!

2.

Сію, сію, посіваю,

Щастя, радості бажаю!

Щоб у вас у кожній хаті

Було хліба і достатку!

3.

Сійся, родися, жито-пшениця,

На щастя, на здоров’я,

На цей Новий рік,

Щоб краще родило,

Ніж торік!

4.

Сію зерном золотим,

Щоб був рік у вас багатим,

Щоб сміялась вся родина,

І цвіла ваша хатина!

5.

Сію, вію, посіваю,

З Новим роком вас вітаю,

На щастя, на здоров’я,

Щоб велися в домі

Хліб та згода.

6.

Сію, сію, засіваю,

Щоб ви біди не зазнали,

Щоб у хаті був достаток,

А на полі — добрий статок.

7.

Сійся, родися,

Жито і пшениця,

Щоб вам на Новий рік

Було всього доволі.

8.

Сію вам на Новий рік,

Щоб був кращий він од торік,

Щоб здоров’я й щастя мали,

І біди не знали.

Посівання на Василя — це не лише гарна традиція, а й жива нитка, що поєднує сучасних українців з культурою предків. Навіть у складні часи цей звичай нагадує про віру в краще майбутнє, силу слова і теплоту людського спілкування.

Сучасні посівання на Василя:

