Щедрий вечір 2025: що у жодному разі не можна робити 31 грудня

31 грудня, напередодні Нового року, в Україні святкують Маланку. Цього дня всі збираються за родинним столом, а потім йдуть щедрувати. Дізнайтесь про головні заборони, звичаї та прикмети, яких варто дотримуватися.

Щедрий вечір припадає на середу, 31 грудня. Це особливе свято для українців — торжество добробуту, об’єднання, примирення та родинного затишку. Фокус пише про основні заборони на Маланку. Чому не можна рахувати та позичати гроші в цей день? Чи можна прибирати на Маланку? Чому важливо сідати за стіл у чистому та охайному одязі?

Що не можна робити на Маланку

У цей день уникають підрахунку грошей, аби уникнути нестатків.

Не позичають ані копійки — вірять, що разом із грошима можна віддати й удачу.

Сварки та образи вважаються поганою прикметою, бо здатні зіпсувати весь майбутній рік.

Також не сідають до столу в темному чи неохайному вбранні — чистий і світлий одяг символізує достаток і гармонію.

Не можна прибирати на Маланку — це потрібно зробити до свята.

Що варто зробити у Щедрий вечір

Господарі накривають стіл, переважно з м’ясними стравами. Увечері заведено виходити надвір і загадувати бажання — вважається, що саме цієї ночі вони мають особливу силу. Молодь бере участь у традиційних обрядах: переодягається, водить "козу", щедрує та вітає зі святом.

Народні прикмети на 31 грудня

Вірять, що як проведеш Маланку, таким і буде весь рік, тож варто зустрічати свято з добрими думками, теплом у серці та щирою усмішкою

Пухкий, м’який сніг віщує щедрий та вдалий рік. Чисте небо зі зорями — до гарних новин і щасливих починань. Відлига – чекайте теплого літа. Сонце високо зійшло – рік буде щасливим. Якщо падає м'який сніг, — на врожай, а коли тепло, то літо буде дощовим.

