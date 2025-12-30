Колядки і щедрівки: у чому різниця між різдвяними традиціями
Українські різдвяно-новорічні пісенні традиції формувалися століттями й поєднують у собі християнські та давні обрядові мотиви. Саме цим пояснюється існування двох різних жанрів святкових пісень — колядок і щедрівок.
Попри зовнішню схожість, ці жанри мають різне походження, зміст і час виконання. Фокус розповідає, яка головна відмінність між колядками та щедрівками.
Колядки: різдвяні пісні з християнським змістом
Колядки виконують під час святкування Різдва Христового — 25 грудня за Григоріанським церковним календарем. Їхній зміст тісно пов’язаний із біблійною історією народження Ісуса Христа.
У колядках прославляють Спасителя, Божу Матір і Святу родину, а також висловлюють побажання миру, злагоди, добробуту й Божого благословення для господарів оселі. Традиційно колядники ходять із різдвяною зіркою, дзвіночками, вертепом, а виконання пісень має урочистий та святковий характер.
Щедрівки: новорічні обрядові побажання
Щедрівки співають у Щедрий вечір, який за новим календарем припадає на 31 січня, напередодні Нового року. На відміну від колядок, щедрівки мають переважно світський та обрядовий характер і сягають своїм корінням ще дохристиянських часів.
Основна тематика щедрівок — це побажання щедрого врожаю, достатку, здоров’я, родинного щастя та успіху в прийдешньому році. Часто в текстах згадуються образи господаря, господині, ниви, худоби, символи родючості та оновлення життя. Саме до жанру щедрівок належить відома в усьому світі українська пісня "Щедрик".
Головні відмінності між колядками та щедрівками
Ключові відмінності між цими двома видами обрядових пісень полягають у:
- часі виконання (колядки — на Різдво, щедрівки — у Щедрий вечір);
- змісті (колядки — християнські, щедрівки — обрядово-побажальні);
- походженні (щедрівки мають глибші, дохристиянські корені).
Обидві традиції є важливою складовою нематеріальної культурної спадщини України та продовжують жити й розвиватися в сучасному суспільстві.
