Щедривки или колядки: в чем разница и когда их поют
Украинские рождественско-новогодние песенные традиции формировались веками и сочетают в себе христианские и древние обрядовые мотивы. Именно этим объясняется существование двух разных жанров праздничных песен — колядок и щедривок.
Многие из нас путают, когда нужно петь щедривки, а когда — колядки? Фокус рассказывает, какое главное отличие между традиционными украинскими песнями и когда их нужно исполнять согласно зимнему обрядовому циклу.
Колядки: рождественские песни с христианским смыслом
Колядки исполняют во время празднования Рождества Христова — 25 декабря по Григорианскому церковному календарю. Их содержание тесно связано с библейской историей рождения Иисуса Христа.
В колядках прославляют Спасителя, Божью Матерь и Святую семью, а также выражают пожелания мира, согласия, благополучия и Божьего благословения для хозяев дома. Традиционно колядники ходят с рождественской звездой, колокольчиками, вертепом, а исполнение песен имеет торжественный и праздничный характер.
Щедривки: новогодние обрядовые пожелания
Щедривки поют в Щедрый вечер, который по новому календарю приходится на 31 января, накануне Нового года. В отличие от колядок, щедривки имеют преимущественно светский и обрядовый характер и уходят своими корнями еще в дохристианские времена.
Основная тематика щедривок — это пожелание щедрого урожая, достатка, здоровья, семейного счастья и успеха в наступающем году. Часто в текстах упоминаются образы хозяина, хозяйки, нивы, скота, символы плодородия и обновления жизни. Именно к жанру щедривок принадлежит известная во всем мире украинская песня "Щедрик".
Главные различия между колядками и щедривками
Ключевые различия между этими двумя видами обрядовых песен заключаются в:
- времени исполнения (колядки — на Рождество, щедривки — в Щедрый вечер);
- содержании (колядки — христианские, щедривки — обрядово-пожелательные);
- происхождении (щедривки имеют более глубокие, дохристианские корни).
Обе традиции являются важной составляющей нематериального культурного наследия Украины и продолжают жить и развиваться в современном обществе.
Текст щедрівки
Щедрий вечір, щедрівочка
Залітає ластівочка,
Ластівочка залітає,
Господаря розбуджає:
— Вставай, вставай, господарю,
Подивися до товару.
На оборі дві корови,
Вони мають по бичкові,
Тії бички не хороші,
Вони варті чотири гроші.
Тії гроші не полова,
А Марійка чорноброва.
Текст колядки
Колядка "Нова радість стала"
Нова радість стала, яка не бувала,
Над вертепом зірка ясна світлом засіяла.
Де Христос родився, з Діви воплотився,
Як чоловік пеленами убого оповився.
Пастушки з ягнятком перед тим дитятком
На колінця припадають, Царя-Бога вихваляють.
- Ой ти, Царю, Царю, небесний Владарю,
Даруй літа щасливії цього дому господарю.
Даруй господарю, даруй господині,
Даруй літа щасливії нашій славній Україні.
