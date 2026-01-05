Щедривки или колядки: в чем разница и когда их поют

Украинские рождественско-новогодние песенные традиции формировались веками и сочетают в себе христианские и древние обрядовые мотивы. Именно этим объясняется существование двух разных жанров праздничных песен — колядок и щедривок.

Многие из нас путают, когда нужно петь щедривки, а когда — колядки? Фокус рассказывает, какое главное отличие между традиционными украинскими песнями и когда их нужно исполнять согласно зимнему обрядовому циклу.

Колядки: рождественские песни с христианским смыслом

Колядки исполняют во время празднования Рождества Христова — 25 декабря по Григорианскому церковному календарю. Их содержание тесно связано с библейской историей рождения Иисуса Христа.

В колядках прославляют Спасителя, Божью Матерь и Святую семью, а также выражают пожелания мира, согласия, благополучия и Божьего благословения для хозяев дома. Традиционно колядники ходят с рождественской звездой, колокольчиками, вертепом, а исполнение песен имеет торжественный и праздничный характер.

Щедривки: новогодние обрядовые пожелания

Щедривки поют в Щедрый вечер, который по новому календарю приходится на 31 января, накануне Нового года. В отличие от колядок, щедривки имеют преимущественно светский и обрядовый характер и уходят своими корнями еще в дохристианские времена.

Основная тематика щедривок — это пожелание щедрого урожая, достатка, здоровья, семейного счастья и успеха в наступающем году. Часто в текстах упоминаются образы хозяина, хозяйки, нивы, скота, символы плодородия и обновления жизни. Именно к жанру щедривок принадлежит известная во всем мире украинская песня "Щедрик".

Главные различия между колядками и щедривками

Ключевые различия между этими двумя видами обрядовых песен заключаются в:

времени исполнения (колядки — на Рождество, щедривки — в Щедрый вечер);

содержании (колядки — христианские, щедривки — обрядово-пожелательные);

происхождении (щедривки имеют более глубокие, дохристианские корни).

Обе традиции являются важной составляющей нематериального культурного наследия Украины и продолжают жить и развиваться в современном обществе.

Текст щедрівки

Щедрий вечір, щедрівочка

Залітає ластівочка,

Ластівочка залітає,

Господаря розбуджає:

— Вставай, вставай, господарю,

Подивися до товару.

На оборі дві корови,

Вони мають по бичкові,

Тії бички не хороші,

Вони варті чотири гроші.

Тії гроші не полова,

А Марійка чорноброва.

Текст колядки

Колядка "Нова радість стала"

Нова радість стала, яка не бувала,

Над вертепом зірка ясна світлом засіяла.

Де Христос родився, з Діви воплотився,

Як чоловік пеленами убого оповився.

Пастушки з ягнятком перед тим дитятком

На колінця припадають, Царя-Бога вихваляють.

- Ой ти, Царю, Царю, небесний Владарю,

Даруй літа щасливії цього дому господарю.

Даруй господарю, даруй господині,

Даруй літа щасливії нашій славній Україні.

