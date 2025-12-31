Свято не для всіх: у яких країнах зустріч Нового року може закінчитися в'язницею

Святкування Нового року у світі не має єдиного сценарію: для одних держав 1 січня є офіційним святковим днем, для інших — звичайною календарною датою, а в окремих країнах його публічне відзначення може призвести до адміністративної чи навіть кримінальної відповідальності.

Як повідомляє видання OBOZ.UA, у різних державах світу ставлення до Нового року істотно відрізняється: десь його відзначають за іншими календарями, а в деяких країнах публічне святкування 1 січня суворо обмежене або повністю заборонене з релігійних і культурних міркувань.

У низці мусульманських держав григоріанський Новий рік вважають чужою традицією. Зокрема, у Саудівській Аравії 1 січня є звичайним робочим днем. Будь-які публічні прояви святкування, продаж новорічної атрибутики чи прикрас перебувають під забороною. У країні діють релігійні приписи, які забороняють демонструвати радість із нагоди настання Нового року за західним календарем. Натомість місцеві жителі орієнтуються на календар хіджри та відзначають власний Новий рік — Мухаррам, дата якого щороку змінюється.

Відео дня

У Брунеї наслідки за публічне святкування 1 січня можуть бути ще суворішими. За порушення встановлених норм передбачені штрафи або навіть тюремне ув’язнення, і це пов’язано з дією законів шаріатського права. Натомість людям, які не є мусульманами Новий рік відзначати можна, однак виключно в приватному порядку, без масових заходів. Навіть китайський Новий рік, який тут формально визнають, не супроводжується масштабними святкуваннями для широкої публіки.

З 2015 року офіційна заборона на святкування Нового року за григоріанським календарем діє і в Сомалі. Влада країни вважає цю традицію запозиченням християнських свят, яка суперечить ісламським нормам. Єдиним новорічним святом, яке тут визнають, залишається мусульманський Новий рік за місячним календарем.

У яких країнах Новий рік святкується в іншу дату

В інших державах шляхом заборон і обмежень намагаються поступово витіснити новорічні традиції з публічного життя. Так, у Таджикистані ідею повної відмови від святкування Нового року обговорюють уже кілька років. Формально свято не скасоване, однак у громадських місцях заборонені ялинки, подарунки та масові заходи. Також діють суворі обмеження на використання феєрверків і піротехніки.

Натомість в інших країнах відлік нового року визначається власними календарями, а головні святкування припадають на зовсім інший час. До прикладу в Ірані, живуть за перським календарем, і головне свято року — Навруз — припадає на 21 березня, день весняного рівнодення. Саме тоді іранці говорять про початок нового циклу життя, збираються родинами та дотримуються давніх традицій. А 1 січня залишається звичайним робочим днем без особливого символізму.

Крім того, автор матеріалу зазначає, що азійські країни часто орієнтуються на місячний календар, тому у Китаї Новий рік святкують між кінцем січня та лютим. На відміну від інших країн у цьому переліку цей день святкують масштабно: з фестивалями, феєрверками та родинними вечорами. Хоча 1 січня тут офіційно є вихідним, для більшості китайців це радше формальність, а не справжній початок року.

В Індії через культурне та релігійне різноманіття відсутня єдина загальнонаціональна дата Нового року. Кожен регіон святкує його відповідно до власних традицій, тож 1 січня може бути як звичайним робочим днем, так і приводом для індивідуальних урочистостей.

Для В’єтнаму ключовим святом року є Тет — Новий рік за місячним календарем, що уособлює прихід весни, оновлення та повагу до предків. Водночас держава визнає й 1 січня офіційним вихідним, хоча за значенням воно поступається традиційному святу.

У Бангладеш початок нового року відзначають 14 квітня під час свята Похела Бойшах. Воно має статус національного, супроводжується парадами, ярмарками та традиційною кухнею й включене до переліку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.

Серед інших країн, є також Ізраїль, що святкує Новий рік двічі. Хоч основною релігійною датою є Рош га-Шана, який припадає на осінь, 1 січня — залишається популярним серед світського населення та відзначається вечірками й масовими святковими заходами.

Нагадаємо, що 31 грудня та 1 січня на метеозалежних людей може вплинути підвищена сонячна активність. На святкові дати, за багатьма прогнозами, передбачається магнітна буря.

Також Фокус писав, що напередодні Нового року не можна позичати гроші, сваритися, прибирати та одягати темний одяг.