Коли і як святкують Водохреще 2026 в Україні: дата та головні традиції

Водохреще (або Богоявлення, Хрещення Господнє) є одним із найважливіших свят для православних християн. Його дата "неперехідна" — тобто щороку воно відзначається в один і той самий день.

Водохреще 2026 в Україні за новоюліанським календарем відзначається 6 січня. Фокус розповідає, чому дата святкування змінилася з 2023 року та якими є традиції й обряди українців у цей день.

Хрещення 2026: чому змінилася дата святкування

Журналісти "РБК-Україна" пояснювали, що на 6 січня свято Богоявлення перенеслося з переходом Православної церкви України на новоюліанський календар у 2023 році. За "старим" юліанським календарем Водохреще відзначали 19 січня.

Вважається, що новоюліанський календар є досконалішим за юліанський і ближчим до астрономічних подій, ніж григоріанський. З переходом на нього усі церковні свята з нерухомими датами змістилися на 13 днів назад.

Відео дня

Хрещення 2026, як і будь-якого іншого року, тепер збігається в церковному календарі з Богоявленням. В ПЦУ пояснювали, що це пов'язано з описаним у Священному Писанні прийняттям Ісусом Христом Хрещення у водах Йордану від пророка Іоана Предтечі.

Водохреще 2026 в Україні: традиції святкування

Традиційно священнослужителі починають готуватися до свята 5 січня: освячують воду в річках, озерах і ставках і святять її у спеціальній чаші з металу — агіасматарії.

За народними віруваннями, на Хрещення зазвичай лютують сильні морози.

Традиції на Водохреще в Україні:

вирізання з криги хреста, який ставлять біля ополонки та можуть обливати червоним буряковим квасом чи соком калини;

освячення води священнослужителем, іноді в ополонку опускають три воскові свічки — символ Святої Трійці;

віряни беруть на богослужіння ємності, щоб взяти свячену воду з собою, оскільки вважається, що вона має цілющі властивості;

освяченою водою можуть окроплювати житло, городи, вулики "кропилом" з колосків жита, а на дверях кімнат і на воротах малювали крейдою чи вуглиною хрест для захисту від нечисті, хвороб і незгод;

після відвідування богослужіння християни готують збираються з родиною за святковим столом;

також на Водохреще спалюють Дідух, який вважається символом Різдва — це символізує завершення зимового циклу свят.

На Водохреще 2026 за традицією варто вітатися словами "Христос хрестився!" або "Христос ся хрещає!". У відповідь потрібно казати: "У річці Йордан!".

Яке сьогодні церковне свято

Церковне свято сьогодні, 5 січня — День пам’яті святих мучеників Теопемпта і Теони. Воєначальник і християнин Теопемпт відмовився поклонитися богам язичників попри катування. Тоді, щоб зламати його віру та волю, покликали язичницького воїна та чарівника Теона, але той сам увірував у Христа і прийняв мученицьку смерть разом із Теопемптом.

2 грудня Фокус пояснював, чому День Святого Миколая з 2023 року відзначають в інші дати.

31 грудня ЗМІ розповідали, у яких країнах зустріч Нового року може закінчитися в'язницею.