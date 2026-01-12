76-летняя Мерил Стрип и 75-летний Мартин Шорт подогрели слухи о возможной свадьбе (фото)

Мерил Стрип и Мартин Шорт, которые вместе снимаются в сериале "Убийства в одном здании", оказались в центре новых слухов о личной жизни. В близком кругу актеров все чаще обсуждают возможность того, что их отношения могут перейти на новый уровень.

Источники утверждают, что друзья пары якобы говорят о вероятной свадьбе. По словам инсайдеров, между актерами заметна искренняя близость, а Мерил Стрип очень восхищает интеллект и чувство юмора Мартина Шорта. Именно легкость в общении и совместный смех, по словам источников, стали важной основой их связи, пишет Radar Online.

Для обоих это мог бы быть второй брак. В 2023 году Мерил Стрип сообщила, что уже более шести лет живет отдельно от своего мужа Дона Хаммера. Мартин Шорт, в свою очередь, в 2010 году потерял жену Нэнси Долман, которая умерла после продолжительной болезни.

В последнее время актеров неоднократно видели вместе вне съемочной площадки. В частности, в ноябре они вместе посетили театральную постановку в Нью-Йорке, что лишь усилило интерес к их взаимоотношениям.

Мерил Стрип и Мартин Шорт публично не комментируют слухи о свадьбе Фото: Disney

В то же время ни Мерил Стрип, ни Мартин Шорт публично не комментируют слухи. Поэтому пока вся информация остается на уровне неофициальных сообщений, а поклонники внимательно следят за развитием событий.

Личная жизнь Мерил Стрип и Мартина Шорта

Слухи о романе актеров поползли вскоре после того, как стало известно о разводе Мерил с мужем Доном Хаммером в октябре 2023 года. Пара изначально связала себя узами брака в 1978 году. У них — четверо детей: 46-летний Генри, 42-летняя Мэми, 39-летняя Хейс и 34-летняя Луиза Джейкобсон.

Шорт потерял свою жену Нэнси Долман из-за рака в 2010 году после трех десятилетий брака. У них трое общих детей — 42-летняя Кэтрин, 39-летний Оливер и 36-летний Генри.

