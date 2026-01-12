76-річна Меріл Стріп і 75-річний Мартін Шорт підігріли чутки про можливе весілля (фото)

Меріл Стріп і Мартін Шорт, які разом знімаються в серіалі "Убивства в одній будівлі", опинилися в центрі нових чуток про особисте життя. У близькому колі акторів дедалі частіше обговорюють можливість того, що їхні стосунки можуть перейти на новий рівень.

Джерела стверджують, що друзі пари нібито говорять про ймовірне весілля. За словами інсайдерів, між акторами помітна щира близькість, а Меріл Стріп дуже захоплює інтелект і почуття гумору Мартіна Шорта. Саме легкість у спілкуванні та спільний сміх, за словами джерел, стали важливою основою їхнього зв’язку, пише Radar Online.

Для обох це міг би бути другий шлюб. У 2023 році Меріл Стріп повідомила, що вже понад шість років живе окремо від свого чоловіка Дона Гаммера. Мартін Шорт, своєю чергою, у 2010 році втратив дружину Ненсі Долман, яка померла після тривалої хвороби.

Останнім часом акторів неодноразово бачили разом поза знімальним майданчиком. Зокрема, в листопаді вони разом відвідали театральну постановку в Нью-Йорку, що лише посилило інтерес до їхніх взаємин.

Водночас ні Меріл Стріп, ні Мартін Шорт публічно не коментують чутки. Тому наразі вся інформація залишається на рівні неофіційних повідомлень, а шанувальники уважно стежать за розвитком подій.

Особисте життя Меріл Стріп і Мартіна Шорта

Чутки про роман акторів поповзли незабаром після того, як стало відомо про розлучення Меріл із чоловіком Доном Гаммером у жовтні 2023 року. Пара спочатку пов'язала себе узами шлюбу 1978 року. У них — четверо дітей: 46-річний Генрі, 42-річна Мемі, 39-річна Гhейс і 34-річна Луїза Джейкобсон.

Шорт втратив свою дружину Ненсі Долман через рак 2010 року після трьох десятиліть шлюбу. У них троє спільних дітей — 42-річна Кетрін, 39-річний Олівер і 36-річний Генрі.

