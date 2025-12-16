Дуже схожа на Меланію: син Трампа заручився у Білому домі — хто наречена (фото)

Старший син президента США оголосив про заручини з Беттіною Андерсон. Повідомлення про майбутнє весілля пролунало з вуст самого Дональда Трампа-старшого.

Глава Білого дому особисто розповів гостям про радісну подію в житті первістка. Це сталося в понеділок, 15 грудня, про що повідомила у соціальних мережах Лора Лоумер.

"Президент щойно оголосив, що його син та його обраниця одружуються! Вони тільки-но заручилися. Вітання молодятам", — зазначила Лоумер.

Дональд Трамп-молодший подякував коханій за рішення стати його дружиною. Андерсон зізналася, що переживає незабутні моменти та вважає себе найщасливішою людиною.

Одруження старшого сина Трампа

Про романтичні стосунки пари світ дізнався наприкінці минулого року. Видання People повідомляло, що закоханість почалася приблизно за півроку до цього. Вперше фотографи зафіксували їх разом у серпні 2024-го в Палм-Біч, Флорида, коли пара відвідувала бранч.

На той час син президента ще офіційно був заручений із Кімберлі Гілфойл. Проте у вересні американська преса писала, що пара проводить час окремо. Грудень приніс остаточну крапку в тих стосунках. Згодом Гілфойл отримала номінацію на посаду посла в Греції, яку схвалив Сенат.

Старший син президента США оголосив про заручини з Беттіною Андерсон Фото: X (Twitter)

Після завершення попередніх стосунків Беттіна почала регулярно супроводжувати Трампа-молодшого на різних заходах. Вона відвідувала сімейні зустрічі в Мар-а-Лаго, новорічні святкування та була присутня на інавгурації президента у січні поточного року.

Другий шлюб

Майбутній шлюб стане другим для сина американського лідера. Перший шлюб з Ванессою Трамп тривав 12 років, — у пари залишилося п'ятеро дітей.

Подробиці майбутнього весілля поки залишаються нерозголошеними.

У світських виданнях Беттіну часто порівнюють із першою леді Меланією Трамп. Схожість помітна в манері одягатися — стримана елегантність, класичні фасони та яскраві акценти, особливо червоний колір.

Також відзначають подібність у зачісці — довге доглянуте волосся з об'ємною укладкою, та в поведінці на публіці: стриманість, спокій та мінімальна кількість емоцій перед камерами.

