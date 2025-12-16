Очень похожа на Меланию: сын Трампа обручился в Белом доме — кто невеста (фото)

Старший сын президента США объявил о помолвке с Беттиной Андерсон. Сообщение о предстоящей свадьбе прозвучало из уст самого Дональда Трампа-старшего.

Глава Белого дома лично рассказал гостям о радостном событии в жизни первенца. Это произошло в понедельник, 15 декабря, о чем сообщила в социальных сетях Лора Лоумер.

"Президент только что объявил, что его сын и его избранница женятся! Они только что обручились. Поздравления молодоженам", — отметила Лоумер.

Дональд Трамп-младший поблагодарил любимую за решение стать его женой. Андерсон призналась, что переживает незабываемые моменты и считает себя самым счастливым человеком.

Женитьба старшего сына Трампа

О романтических отношениях пары мир узнал в конце прошлого года. Издание People сообщало, что влюбленность началась примерно за полгода до этого. Впервые фотографы запечатлели их вместе в августе 2024-го в Палм-Бич, Флорида, когда пара посещала бранч.

В то время сын президента еще официально был помолвлен с Кимберли Гилфойл. Однако в сентябре американская пресса писала, что пара проводит время отдельно. Декабрь принес окончательную точку в тех отношениях. Впоследствии Гилфойл получила номинацию на должность посла в Греции, которую одобрил Сенат.

Старший сын президента США объявил о помолвке с Беттиной Андерсон Фото: X (Twitter)

После завершения предыдущих отношений Беттина начала регулярно сопровождать Трампа-младшего на различных мероприятиях. Она посещала семейные встречи в Мар-а-Лаго, новогодние празднования и присутствовала на инаугурации президента в январе текущего года.

Второй брак

Предстоящий брак станет вторым для сына американского лидера. Первый брак с Ванессой Трамп продлился 12 лет, — у пары осталось пятеро детей.

Подробности предстоящей свадьбы пока остаются неразглашенными.

В светских изданиях Беттину часто сравнивают с первой леди Меланией Трамп. Сходство заметно в манере одеваться — сдержанная элегантность, классические фасоны и яркие акценты, особенно красный цвет.

Также отмечают сходство в прическе — длинные ухоженные волосы с объемной укладкой, и в поведении на публике: сдержанность, спокойствие и минимальное количество эмоций перед камерами.

