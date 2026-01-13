Совсем не узнать: легендарная поп-звезда и актриса 80-х показалась на публике и вызвала шок у поклонников (фото)

66-летняя актриса и певица, легенда поп-музыки в 80-х годах Сюзанна Хоффс появилась на публике вместе со своим мужем — режиссером Джеем Роучем, изменившись до неузнаваемости.

Звезду американской поп-музыки и исполнительницу группы The Bangles заметили в образе, в котором ранее никогда не видели на публике, поскольку певица всегда старалась выглядеть ярко. Об этом пишет издание The Sun.

Сюзанна Хоффс попала в кадры во время прогулки в Лос-Анджелесе, когда вместе с мужем просто прошлась по улице, стараясь не привлекать лишнего внимания. Пара была одета в повседневную одежду темных цветов — джинсы и кроссовки. На Сюзанне также была типичная куртка черного цвета.

BACKGRID | Сюзанну Хоффс заметили на публике в необычном образе

BACKGRID | Сюзанна Хоффс вместе с мужем Джеем Роучем

Поклонники обратили внимание, что бывшая "икона моды" и стиля 80-х годов выглядит совсем иначе, чем прежде. В таком образе ее сложно узнать.

Відео дня

Сюзанна Хоффс — звезда поп-музыки 80-х годов

Сюзанна Хоффс — известная американская звезда кино и музыки. Ее творческая карьера начиналась со съемок в фильме "Каменный остров" в 1978 году. В конце концов впоследствии Хоффс присоединилась к Вики и Дебби Питерсон, с которыми они вместе сформировали группу The Bangles. Во время пребывания в составе The Bangles Сюзанна выпустила такие международные хиты, как Walk Like An Egyptian и Manic Monday.

С 1993 года Хоффс замужем: она вышла за режиссера Джея Роуча. Он известен рядом фильмов, в частности комедий "Знакомство с Факерами" (2004), "Бруно" (2009), "Грязная кампания за честные выборы" (2012) и другими.

У пары родились двое детей — сыновья Джексон (1995) и Сэма (1998).

Также Хоффс снялась в фильмах "Стрижка" (1982), "Остин Пауэрс: Международный человек-загадка" (1997), "Остин Пауэрс: Холмембер" (2002).

Напомним, 6 января украинский комик Игорь Ласточкин показал редкие кадры в сети с передовой: на них его совсем не узнать.

Также 5 января в TikTok показали кадры со звездой сериалов 90-х годов, которая изменилась настолько, что ее невозможно узнать.