Зовсім не впізнати: легендарна попзірка та акторка 80-х показалася на публіці й викликала шок у шанувальників (фото)

66-річна акторка та співачка, легенда попмузики у 80-х роках Сюзанна Гоффс з'явилася на публіці разом зі своїм чоловіком — режисером Джеєм Роучем, змінившись до невпізнання.

Зірку американської попмузики і виконавицю гурту The Bangles помітили в образі, в якому раніше ніколи не бачили на публіці, оскільки співачка завжди намагалася виглядати яскраво. Про це пише видання The Sun.

Сюзанна Гоффс потрапила у кадри під час прогулянки у Лос-Анджелесі, коли разом з чоловіком просто пройшлася вулицею, намагаючись не привертати зайвої уваги. Пара була одягнена у повсякденний одяг темних кольорів — джинси та кросівки. На Сюзанні також була типова куртка чорного кольору.

BACKGRID | Сюзанну Гоффс помітили на публіці у незвичному образі

BACKGRID | Сюзанна Гоффс разом з чоловіком Джеєм Роучем

Шанувальники звернули увагу, що колишня "ікона моди" та стилю 80-х років виглядає зовсім інакше, ніж колись. У такому образі її складно впізнати.

Сюзанна Гоффс — зірка попмузики 80-х років

Сюзанна Гоффс — відома американська зірка кіно та музики. Її творча кар'єра починалася зі зйомок у фільмі "Кам'яний острів" 1978 року. Зрештою згодом Гоффс приєдналася до Вікі та Деббі Пітерсон, з якими вони разом сформували гурт The Bangles. Під час перебування у складі The Bangles Сюзанна випустила такі міжнародні хіти, як Walk Like An Egyptian та Manic Monday.

З 1993 року Гоффс заміжня: вона вийшла заміж за режисера Джея Роуча. Він відомий низкою фільмів, зокрема комедій "Знайомство з Факерами" (2004), "Бруно" (2009), "Брудна кампанія за чесні вибори" (2012) та іншими.

У пари народилися двоє дітей — сини Джексон (1995) та Сема (1998).

Також Гоффс знялася у фільмах "Стрижка" (1982), "Остін Паверс: Міжнародна людина-загадка" (1997), "Остін Паверс: Голмембер" (2002).

