Впервые за 12 лет: самый счастливый знак Зодиака, у которого в 2026-м сложатся все карты

Астролог Инна Крыжанова рассказала о знаке Зодиака, которому в 2026 году будет везти практически во всех начинаниях. По ее словам, это впервые за 12-летний цикл.

Инна Крыжанова, автор блога в TikTok (@kryzhanova.astro4) составила гороскоп для Львов на 2026 год. Для этого знака Зодиака это будет один из самых счастливых периодов за последние 12 лет, когда его представители смогут пожинать плоды своего многолетнего труда. Больше подробностей — в материале Фокуса.

"С июля 2026 года рекомендую развивать бизнес и новые проекты, особенно в международном направлении. В отношениях свободные Львы найдут любовь, а те, что уже в паре, смогут перейти на новый уровень. Это также год беременности и рождения детей. Что касается здоровья, вы будете чувствовать прилив энергии, поэтому занимайтесь активным спортом, но избегайте перегорания", — пишет астролог.

Гороскоп для Львов

"Стоит планировать работу с иностранными компаниями. Потому что Юпитер, переходя в ваш знак Зодиака, будет давать зарубежные дела. Кто-то переедет за границу, кто-то наоборот откроет бизнес и будет работать с иностранцами. Поэтому здесь выбираете сами, в какой сфере будете действовать, и где будете развивать международные контакты. Это очень-очень классно будет для вас и отражаться в вашей жизни", — рассказывает Крыжанова.

Прогноз на 2026 год

"Львы, которые свободны, найдут свою любовь — особенно летом, ведь лето очень благоприятное. Те, кто уже в отношениях, могут чувствовать определенный дисбаланс с партнером, его стоит уравновесить. Именно летом можно ожидать положительных результатов и переход на новый уровень отношений. Также для Львов этот год благоприятен для беременности", — рассказывает астролог.

Также, по ее словам, Львы будут очень активными в плане здоровья.

"В 2026 году они будут чувствовать прилив энергии, поэтому стоит заниматься спортом, чтобы эта энергия не задерживалась в организме. Также следует беречься от перегорания, потому что можно слишком сильно войти в работу или бизнес и не обращать внимания на себя, свое эмоциональное состояние и здоровье. Поэтому будьте осторожны и не перегорайте", — подытожила Инна Крыжанова.

