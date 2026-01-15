Вперше за 12 років: найщасливіший знак Зодіаку, в якого у 2026-му складуться всі карти

Астролог Інна Крижанова розповіла про знак Зодіаку, якому в 2026 році щаститиме практично у всіх починаннях. За її словами, це вперше за 12-річний цикл.

Інна Крижанова, авторка блогу в TikTok (@kryzhanova.astro4) склала гороскоп для Левів на 2026 рік. Для цього знаку Зодіаку це буде один із найщасливіших періодів за останні 12 років, коли його представники зможуть пожинати плоди своєї багаторічної праці. Більше подробиць, — у матеріалі Фокусу.

"З липня 2026 року рекомендую розвивати бізнес та нові проєкти, особливо в міжнародному напрямку. У стосунках вільні Леви знайдуть кохання, а ті, що вже в парі, зможуть перейти на новий рівень. Це також рік вагітності та народження дітей. Щодо здоров'я, ви відчуватимете прилив енергії, тому займайтеся активним спортом, але уникайте перегорання", — пише астрологиня.

Гороскоп для Левів

"Варто планувати роботу з іноземними компаніями. Тому що Юпітер, переходячи у ваш знак Зодіаку, буде давати закордонні справи. Хтось переїде за кордон, хтось навпаки відкриє бізнес і буде працювати з іноземцями. Тому тут обираєте самі, в якій сфері будете діяти, і де розвиватимете міжнародні контакти. Це дуже-дуже класно буде для вас і відображатися у вашому житті", — розповідає Крижанова.

Прогноз на 2026 рік

"Леви, які вільні, знайдуть своє кохання — особливо влітку, адже літо дуже сприятливе. Ті, хто вже у стосунках, можуть відчувати певний дисбаланс із партнером, його варто врівноважити. Саме влітку можна очікувати позитивних результатів та перехід на новий рівень стосунків. Також для Левів цей рік сприятливий для вагітності", — розповідає астрологиня.

Також, за її словами, Леви будуть дуже активними у плані здоров’я.

"У 2026 році вони відчуватимуть приплив енергії, тому варто займатися спортом, щоб ця енергія не затримувалася в організмі. Також слід берегтися від перегорання, бо можна надто сильно увійти в роботу або бізнес і не звертати уваги на себе, свій емоційний стан і здоров’я. Тому будьте обережні й не перегорайте", — підсумувала Інна Крижанова.

