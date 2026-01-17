Могут вызвать взрыв: 7 продуктов, которым не место в микроволновке

Микроволновая печь давно стала звездой кухни — верным помощником для разогрева вчерашней еды или быстрой овсянки. Но даже у этого прибора есть свои пределы. Некоторые продукты плохо реагируют на быстрый нагрев: от размокшей текстуры до настоящих мини-взрывов. В результате вместо вкусного блюда можно получить резиновую и неравномерно прогретую пищу.

Вот семь продуктов, которые лучше держать подальше от микроволновки, а также объяснение, почему так происходит и что делать взамен, пишет Backyard Garden lover.

Яйца в скорлупе

Класть целое яйцо в микроволновку — прямой путь к громкой и грязной катастрофе. При нагревании жидкость внутри яйца быстро превращается в пар. Поскольку ей некуда выходить, давление растет, пока яйцо не взрывается. Это может произойти как в самой печи, так и уже после того, как вы достали яйцо.

Если нужно быстро приготовить яйцо, лучше сварить его на плите или разбить в посуду, пригодную для микроволновки, чтобы пар мог безопасно выходить.

Відео дня

Острый перец чили

Разогревать целые стручки острого перца в микроволновке может быть опасно. Перец содержит капсаицин — вещество, которое отвечает за жгучесть. При нагревании в микроволновке капсаицин испаряется и превращается в концентрированный аэрозоль.

Когда вы открываете дверцу, этот "перечный туман" попадает в воздух. Его вдыхание может раздражать легкие и горло, вызвать кашель и резь в глазах. Безопаснее обжаривать или запекать перец на плите с нормальной вентиляцией.

Панированные и жареные блюда

Вчерашняя жареная курица или кольца лука почти всегда становятся хуже в микроволновке. Прибор нагревает пищу, воздействуя на молекулы воды, из-за чего хрустящая корочка превращается в мягкую и влажную массу.

Вместо аппетитного хруста остается "паровая" текстура. Чтобы вернуть блюдам жизнь, лучше воспользоваться духовкой, тостером или аэрофрайером — сухое тепло поможет снова сделать корочку хрустящей.

Замороженное мясо

Когда время готовить ужин, а мясо еще каменное, микроволновка кажется быстрым решением. Но она прогревает неравномерно: часть мяса может начать готовиться, тогда как другая останется замороженной.

Это портит текстуру и создает риск для безопасности пищи, ведь частично прогретые участки могут оказаться в температурной зоне, где бактерии быстро размножаются. Самый безопасный способ — размораживать мясо в холодильнике или в холодной воде.

Оставшиеся макароны и рис

Разогрев макарон или риса в микроволновке часто заканчивается сухим и слипшимся блюдом. Интенсивное тепло быстро испаряет влагу из крахмала, из-за чего зерна затвердевают, а лапша становится жесткой. Края могут пересохнуть, тогда как середина остается едва теплой.

Кроме того, рис, который неправильно хранили, может быть опасным из-за бактерий, вызывающих пищевые отравления. Лучше добавить немного воды или бульона и разогревать на сковороде, помешивая — так текстура восстановится.

Виноград

Хотя это и не самый очевидный выбор, виноград в микроволновке может вызвать странный и опасный эффект. Ягоды способны создавать плазму — сверхгорячий электрически заряженный газ. Внутри печи могут появиться искры или даже маленькие "огненные шарики".

Причина в том, что форма и размер винограда усиливают микроволны. Это интересный научный опыт, но плохая идея для кухни. Виноград лучше есть свежим.

Переработанные мясные продукты

Сосиски, колбасы и нарезки содержат консерванты и добавки. Под действием микроволнового излучения их химический состав может меняться, образуя продукты окисления холестерина, которые связывают с рисками для здоровья.

К тому же вкус и текстура страдают: сосиски трескаются и пересыхают, а нарезки становятся резиновыми и жирными. Лучше подогревать их на сковороде или потреблять холодными.

Чем заменить микроволновку

Избежать кухонных неприятностей просто — стоит использовать правильный прибор. Для хрустящих блюд подойдет духовка или тостер, для макарон и соусов — сковорода, а для размораживания — холодильник. Несколько лишних минут помогут сохранить вкус еды и безопасность на кухне.

Напомним, ранее Фокус писал:

Кроме того, мандарины можно сделать сладкими, используя микроволновую печь. Поместите их в микроволновку на 30 секунд на максимальную мощность, а затем на несколько минут уберите в морозилку.