Микроволновка как новая: простой способ избавиться от загрязнений за минуты

Чистка микроволновки может быть настоящим испытанием, особенно если загрязнение накапливалось месяцами. Многие откладывают уборку "на потом", а потом грязь трудно удалить. Однако одна женщина нашла простой способ очистить микроволновку без необходимости тереть ее, и это занимает всего несколько минут.

Метод довольно прост и предполагает использование ингредиентов, которые, скорее всего, уже есть в вашем кухонном шкафу, пишет Express.

Автор видео на TikTok под ником @shineanddine сначала взяла пластиковую миску, налила в нее воду, добавила немного моющего средства и несколько капель лимонного сока. После этого миску поставила в микроволновку на пять минут.

Женщина советует: "Дайте постоять еще пять минут, чтобы пар хорошо размягчил все загрязнения. Затем используйте салфетку или бумажное полотенце, чтобы вытереть микроволновку — ничего тереть не надо, ведь пар размягчил грязь. И вот у вас чистая и блестящая микроволновка".

Пользователи видео отмечают эффективность метода. Один написал: "Девочки, моя микроволновка безупречна! Самая чистая из всех, что я помню". Другой добавил: "Это реально работает. Я использую маленькую фарфоровую миску с полстакана воды, ставлю на 5 минут на максимум и потом протираю. Легко!"

Еще один пользователь поделился семейным лайфхаком: "Моя мама делала так всю жизнь. Совет — сначала вытирайте части, которые не прилипли, пока они сухие. Так легче".

Как очистить микроволновку за несколько минут

1. Возьмите пластиковую миску и наполните ее наполовину водой.

2. Добавьте несколько капель моющего средства и лимонного сока.

3. Поставьте миску в микроволновку на 5 минут, чтобы пар размягчил грязь.

4. После сигнала оставьте дверцу закрытой еще 2 минуты.

5. Протрите микроволновку салфеткой или бумажным полотенцем.

