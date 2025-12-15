Мікрохвильовка як нова: простий спосіб позбутися забруднень за хвилини

Чистка мікрохвильовки може бути справжнім випробуванням, особливо якщо забруднення накопичувалося місяцями. Багато хто відкладає прибирання "на потім", а потім бруд важко видалити. Проте одна жінка знайшла простий спосіб очистити мікрохвильовку без необхідності терти її, і це займає всього кілька хвилин.

Метод досить простий і передбачає використання інгредієнтів, які, швидше за все, вже є у вашій кухонній шафі, пише Express.

Авторка відео на TikTok під ніком @shineanddine спочатку взяла пластикову миску, налила у неї воду, додала трохи мийного засобу та кілька крапель лимонного соку. Після цього миску поставила в мікрохвильовку на п’ять хвилин.

Жінка радить: "Дайте постояти ще п’ять хвилин, щоб пар добре розм’якшив усі забруднення. Потім використовуйте серветку або паперовий рушник, щоб витерти мікрохвильовку — нічого терти не треба, адже пар розм’якшив бруд. І ось у вас чиста та блискуча мікрохвильовка".

Користувачі відео відзначають ефективність методу. Один написав: "Дівчата, моя мікрохвильовка бездоганна! Найчистіша з усіх, що я пам’ятаю". Інший додав: "Це реально працює. Я використовую маленьку порцелянову миску з півсклянки води, ставлю на 5 хвилин на максимум і потім протираю. Легко!"

Ще один користувач поділився сімейним лайфхаком: "Моя мама робила так усе життя. Порада — спочатку витирайте частини, які не прилипли, поки вони сухі. Так легше".

1. Візьміть пластикову миску і наповніть її наполовину водою.

2. Додайте кілька крапель мийного засобу та лимонного соку.

3. Поставте миску в мікрохвильовку на 5 хвилин, щоб пар розм’якшив бруд.

4. Після сигналу залиште дверцята закритими ще 2 хвилини.

5. Протріть мікрохвильовку серветкою або паперовим рушником.

