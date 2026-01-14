Народная артистка Украины пожаловалась на мизерную пенсию: "Стыдно говорить"

Народная артистка Украины Светлана Билоножко рассказала, на какие средства живет после смерти мужа. Виталий Билоножко ушел из жизни два года назад.

Певица пожаловалась на мизерную пенсию. Она дает концерты, но в основном благотворительные. Звезда сцены рассказала об этом в интервью Oboz.ua.

Билоножко пожаловалась на свою пенсию

"Что касается меня лично... Вы знаете, моя пенсия сегодня настолько мала, что даже немного стыдно говорить. Не хочу об этом. Да, я народная артистка, но надбавка за это — символическая, почти копейки. Это даже не пенсия, а скорее подачка, трудно назвать иначе", — призналась Светлана Билоножко.

Впрочем, артистка отметила, что на все необходимое ей средств хватает.

"Как-то устраиваем жизнь, чтобы хватало на все необходимое. Хотя мед, как говорится, по рукам не течет. Ищем дополнительные возможности: сдаем жилье, это позволяет жить спокойнее", — отметила народная артистка.

Концерты хоть и есть, но они в основном благотворительные.

Светлана Белоножко Фото: Instagram

"А если случаются концерты, куда приглашают за гонорар, всегда договариваюсь, чтобы часть средств перевести на поддержку ВСУ. Это для меня обязательно. Потому что тыл тоже фронт, мы не можем сидеть сложа руки. Воинам нужна поддержка, им нужно настроение", — заявила исполнительница.

К тому же, Светлана не опускает рук и старается всегда выглядеть как можно лучше на сцене, что тоже требует средств: "Я не опускаю руки, слежу за собой. Для меня важно, чтобы все было в порядке: внешний вид, костюмы, прическа. Тщательно все продумываю, советуюсь со своими. Нельзя просто выйти на сцену в чем попало".

