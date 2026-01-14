Народна артистка України поскаржилася на мізерну пенсію: "Соромно говорити"

Народна артистка України Світлана Білоножко розповіла, на які кошти живе після смерті чоловіка. Віталій Білоножко пішов з життя два роки тому.

Співачка поскаржилася на мізерну пенсію. Вона дає концерти, але в основному благодійні. Зірка сцени розповіла про це в інтервʼю Oboz.ua.

Білоножко поскаржилася на свою пенсію

"Що стосується мене особисто… Ви знаєте, моя пенсія сьогодні настільки мала, що навіть трохи соромно говорити. Не хочу про це. Так, я народна артистка, але надбавка за це — символічна, майже копійки. Це навіть не пенсія, а скоріше подачка, важко назвати інакше", — зізналася Світлана Білоножко.

Втім, артистка наголосила, що на все необхідне їй коштів вистачає.

"Якось влаштовуємо життя, щоб вистачало на все необхідне. Хоча мед, як то кажуть, по руках не тече. Шукаємо додаткові можливості: здаємо житло, це дозволяє жити спокійніше", — зазначила народна артистка.

Відео дня

Концерти хоч і є, але вони в основному благодійні.

Світлана Білоножко Фото: Instagram

"А якщо трапляються концерти, куди запрошують за гонорар, завжди домовляюся, щоб частину коштів переказати на підтримку ЗСУ. Це для мене обов’язково. Бо тил теж фронт, ми не можемо сидіти склавши руки. Воїнам потрібна підтримка, їм потрібен настрій", — заявила виконавиця.

До того ж, Світлана не опускає рук і намагається завжди виглядати якнайкраще на сцені, що теж потребує коштів: "Я не опускаю руки, стежу за собою. Для мене важливо, щоб усе було в порядку: зовнішній вигляд, костюми, зачіска. Ретельно все продумую, раджуся зі своїми. Не можна просто вийти на сцену в будь-чому".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Світлана Білоножко назвала двох російських зірок, які цинічно брехали українцям в очі.

Вдова Віталія Білоніжка показала спільні фото з онуком та його нареченою.

Крім того, артистка поділилась секретами, як їй вдається зберігати молодість та красу.