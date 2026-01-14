Трансгендерная дочь Илона Маска снялась для рекламы нижнего белья (фото)

Дочь миллиардера Илона Маска, 21-летняя Вивьен Уилсон, стала звездой новой рекламной кампании бренда Savage x Fenty. Модель представила праздничную коллекцию белья от Рианны, приуроченную ко Дню всех влюбленных.

Вивьен Уилсон, трансгендерная дочь Илона Маска, продолжает покорять модную индустрию. На этот раз она приняла участие в съемках для популярного бренда белья Savage x Fenty. На обнародованных кадрах модель позирует в ансамбле с цветочным принтом, дополненном ярко-красными колготками, а также демонстрирует нежный розовый пеньюар в сочетании с соответствующей обувью.

Вивьен Уилсон Фото: Instagram

Это не первый весомый успех Уилсон в модельном бизнесе. Ее профессиональный дебют состоялся в сентябре прошлого года на Неделе моды в Нью-Йорке, где она появилась на подиумах нескольких знаковых дефиле.

Контекст и семейные отношения Вивьен родилась в браке основателя Tesla и SpaceX Илона Маска с писательницей Джастин Уилсон. Пара развелась в 2008 году после восьми лет совместной жизни. В 2022 году, при поддержке матери, Вивьен официально сменила имя и осуществила трансгендерный переход.

Отношения модели с отцом остаются напряженными. Ранее Илон Маск публично выражал резкое неприятие выбора своего ребенка. Миллиардер заявлял, что фактически потерял сына из-за влияния современной идеологии и обвинял медицинских специалистов в содействии этому переходу.

Сама же Вивьен пока дистанцировалась от публичного общения с отцом, сосредоточившись на собственной карьере.

