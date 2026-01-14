Трансгендерна дочка Ілона Маска знялася для реклами спідньої білизни (фото)

Донька мільярдера Ілона Маска, 21-річна Вів’єн Вілсон, стала зіркою нової рекламної кампанії бренду Savage x Fenty. Модель представила святкову колекцію білизни від Ріанни, приурочену до Дня всіх закоханих.

Вів’єн Вілсон, трансгендерна дочка Ілона Маска, продовжує підкорювати модну індустрію. Цього разу вона взяла участь у зйомках для популярного бренду білизни Savage x Fenty. На оприлюднених кадрах модель позує в ансамблі з квітковим принтом, доповненому яскраво-червоними колготками, а також демонструє ніжний рожевий пеньюар у поєднанні з відповідним взуттям.

Вів"єн Вілсон Фото: Instagram

Це не перший вагомий успіх Вілсон у модельному бізнесі. Її професійний дебют відбувся у вересні минулого року на Тижні моди в Нью-Йорку, де вона з’явилася на подіумах кількох знакових дефіле.

Контекст та родинні стосунки Вів’єн народилася у шлюбі засновника Tesla та SpaceX Ілона Маска з письменницею Джастін Вілсон. Пара розлучилася у 2008 році після восьми років спільного життя. У 2022 році, за підтримки матері, Вів’єн офіційно змінила ім’я та здійснила трансгендерний перехід.

Це не перший вагомий успіх Вілсон у модельному бізнесі Фото: Instagram

Стосунки моделі з батьком залишаються напруженими. Раніше Ілон Маск публічно висловлював різке неприйняття вибору своєї дитини. Мільярдер заявляв, що фактично втратив сина через вплив сучасної ідеології та звинувачував медичних фахівців у сприянні цьому переходу.

Сама ж Вів’єн наразі дистанціювалася від публічного спілкування з батьком, зосередившись на власній кар’єрі.

