Умерла внебрачная дочь Фредди Меркьюри: что о ней известно

Семья внебрачной дочери легендарного певца Фредди Меркьюри объявила, что она умерла в возрасте 48 лет после длительной борьбы с редким раком.

Издание Daily Mail пишет, что покойный лидер группы Queen называл ее "Биби" и написал о ней несколько песен. Автор Лесли Энн Джонс в прошлом году рассказала о ее существовании в книге "С любовью, Фредди".

Умерла тайная дочь Фредди Меркьюри

Лесли заявила, что Фредди также называл ее своим "trésor" (по-французски "сокровище") и "маленьким лягушонком". Ей якобы посвящены его песни Bijou и Don't Try So Hard.

Меркьюри имел близкие отношения с "Биби" до своей смерти в 1991 году.

Вдовец женщины Томас связался с Daily Mail, чтобы сообщить, что она умерла "мирно после длительной борьбы с хордомой, редким раком позвоночника, оставив двух сыновей в возрасте девяти и семи лет".

Он добавил: "Би сейчас со своим любимым и любящим отцом в мире мыслей. Ее прах развеяли по ветру над Альпами".

Лесли-Энн Джонс сказала, что фронтмен Queen тайно стал отцом "Биби" во время романа в 1976 году, и в прошлом году заявила, что у нее есть доказательства ДНК, которые это подтверждают.

Женщина давно болела

После свежих новостей Лесли заявила: "Я опустошена потерей этой женщины, которая стала моей близкой подругой, которая пришла ко мне с бескорыстной целью: отвергнуть всех тех, кто имел полную свободу действий с историей Фредди в течение 32 лет, оспорить их ложь и переписывание его жизни, и донести правду".

Как говорит писательница, "Биби" впервые заболела раком в молодом возрасте, некоторое время находилась в ремиссии, а когда узнала, что болезнь вернулась, то связалась с Джонс, прочитав ее предыдущую книгу об отце.

Тайная дочь лидера группы Queen была была была подавлена попытками Мэри Остин, экс-возлюбленной и близкой подруги отца отрицать ее существование. Адвокаты делали все возможное, чтобы не дать книге выйти, но им не удалось. После выхода биографии они больше не связывались с Джонс.

Внебрачная дочь солиста группы Queen говорила, что певец поддерживал с ней хорошие отношения до своей смерти в 1991 году.

