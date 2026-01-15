Померла позашлюбна донька Фредді Мерк'юрі: що про неї відомо

Родина позашлюбної доньки легендарного співака Фредді Мерк'юрі оголосила, що вона померла у віці 48 років після тривалої боротьби з рідкісним раком.

Видання Daily Mail пише, що покійний лідер гурту Queen називав її "Бібі" та написав про неї кілька пісень. Авторка Леслі Енн Джонс минулого року розповіла про її існування у книзі "З любов'ю, Фредді".

Померла таємна донька Фредді Мерк'юрі

Леслі заявила, що Фредді також називав її своїм "trésor" (французькою "скарб") та "маленьким жабенятком". Їй начебто присвячені його пісні Bijou та Don't Try So Hard.

Мерк'юрі мав близькі стосунки з "Бібі" до своєї смерті в 1991 році.

Вдівець жінки Томас зв'язався з Daily Mail, щоб повідомити, що вона померла "мирно після тривалої боротьби з хордомою, рідкісним раком хребта, залишивши двох синів віком дев'яти та семи років".

Він додав: "Бі зараз зі своїм коханим і люблячим батьком у світі думок. Її прах розвіяли за вітром над Альпами".

Леслі-Енн Джонс сказала, що фронтмен Queen таємно став батьком "Бібі" під час роману в 1976 році, і минулого року заявила, що в неї є докази ДНК, які це підтверджують.

Фредді Мерк'юрі Фото: Instagram

Жінка давно хворіла

Після свіжих новин Леслі заявила: "Я спустошена втратою цієї жінки, яка стала моєю близькою подругою, яка прийшла до мене з безкорисливою метою: відкинути всіх тих, хто мав повну свободу дій з історією Фредді протягом 32 років, оскаржити їхню брехню та переписування його життя, і донести правду".

Як каже письменниця, "Бібі" вперше захворіла на рак в молодому віці, деякий час перебувала в ремісії, а коли дізналася, що хвороба повернулася, то зв'язалася з Джонс, прочитавши її попередню книгу про батька.

Таємна донька лідера гурту Queen була була пригнічена спробами Мері Остін, екскоханої та близької подруги батька заперечити її існування. Адвокати робили все можливе, щоб не дати книжці вийти, але їм не вдалося. Після виходу біографії вони більше не зв'язувалися з Джонс.

Фредді Мерк'юрі та Мері Остін Фото: Shutterstock

