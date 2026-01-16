Большое разочарование: главная звезда сериала "Игра престолов" заговорила на русском

Британская актриса Эмилия Кларк оказалась в центре громкого скандала, снявшись в западном сериале "Пони" (Ponies), события которого разворачиваются в Москве времен Холодной войны. Актриса в своей роли активно пользуется русским языком.

Поводом для острой дискуссии стал фрагмент фильма, появившийся в соцсети X (ранее Twitter). В коротком видео героиня Кларк разговаривает на русском языке, а также употребляет бранные слова. Украинцы назвали такой творческий ход неуместным, подчеркнув, что попытки западного кинематографа снимать подобные сюжеты выглядят как романтизация советского прошлого.

Сюжет фильма "Пони"

Сюжет шпионской драмы "Пони" переносит зрителя в 1977 год. Кларк воплощает образ сотрудницы посольства США в Москве. По сценарию, главная героиня вместе с коллегой при загадочных обстоятельствах теряют своих мужей, после чего оказываются в эпицентре тайных операций ЦРУ.

В сети отмечают, что выход проекта об "эстетике Москвы" на фоне полномасштабной агрессии России против Украины и многочисленных военных преступлений является циничным.

Зрители также раскритиковали и техническую сторону сцены, назвав увиденное "большим разочарованием". Многие пишут, что русский язык в исполнении британской звезды искусственный и лишенный смысла, а сама попытка воссоздать атмосферу 70-х годов в таком ключе — оторвана от реального исторического контекста.

Реакция сети

"Россия убивает людей в разных странах, а американцы снимают фильмы о прекрасной таинственной экзотической России", — написал один из участников обсуждения.

Другой добавил: "Мы все ближе к выходу какого-то ужасного западного фильма о российском вторжении в Украину, где нас заставят сочувствовать россиянам".

"Именно поэтому я больше не смотрю американские фильмы. Примерно с семи лет назад. Лучшее решение в моей жизни", — отметил третий.

