Велике розчарування: головна зірка серіалу "Гра престолів" заговорила російською

Британська акторка Емілія Кларк опинилася в центрі гучного скандалу, знявшись у західному серіалі "Поні" (Ponies), події якого розгортаються в Москві часів Холодної війни. Акторка у своїй ролі активно послуговується російською мовою.

Приводом для гострої дискусії став фрагмент фільму, що з’явився в соцмережі X (раніше Twitter). У короткому відео героїня Кларк розмовляє російською мовою, а також вживає лайливі слова. Українці назвали такий творчий хід недоречним, підкресливши, що спроби західного кінематографа знімати подібні сюжети виглядають як романтизація радянського минулого.

Сюжет фільму "Поні"

Сюжет шпигунської драми "Поні" переносить глядача у 1977 рік. Кларк втілює образ співробітниці посольства США в Москві. За сценарієм, головна героїня разом із колегою за загадкових обставин втрачають своїх чоловіків, після чого опиняються в епіцентрі таємних операцій ЦРУ.

У мережі зауважують, що вихід проєкту про "естетику Москви" на тлі повномасштабної агресії Росії проти України та численних воєнних злочинів є цинічним.

Глядачі також розкритикували й технічний бік сцени, назвавши побачене "великим розчаруванням". Багато хто пише, що російська мова у виконанні британської зірки штучна та позбавлена сенсу, а сама спроба відтворити атмосферу 70-х років у такому ключі — відірвана від реального історичного контексту.

Реакція мережі

"Росія вбиває людей у різних країнах, а американці знімають фільми про прекрасну таємничу екзотичну Росію", — написав один з учасників обговорення.

Інший додав: "Ми все ближче до виходу якогось жахливого західного фільму про російське вторгнення в Україну, де нас змусять співчувати росіянам".

"Саме тому я більше не дивлюся американські фільми. Приблизно з семи років тому. Найкраще рішення в моєму житті", — зауважив третій.

